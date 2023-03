ASIA ORIENTALE. Washington vuole una Deterrenza Trilaterale con Tokyo e Seul

Mentre il Giappone e la Corea del Sud si stanno riavvicinando, gli americani stanno valutando la possibilità di un nuovo formato a tre vie per i colloqui con gli alleati dell’Asia orientale sull’ombrello nucleare degli Stati Uniti.

La proposta annunciata da Seoul per risarcire i lavoratori coreani che hanno lavorato per aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale accenna a un disgelo nel gelo diplomatico tra i due paesi vicini.

Washington vede questa come un’opportunità per perseguire una più profonda cooperazione di sicurezza nell’Indo-Pacifico di fronte alle minacce poste da Cina e Corea del Nord.

Gli Stati Uniti hanno già in corso discussioni bilaterali con entrambi i paesi sulla deterrenza estesa: il suo impegno a utilizzare il proprio arsenale nucleare per proteggere gli alleati. Questi colloqui potrebbero essere ampliati in un formato a tre vie.

Dettagli come l’ordine del giorno e i partecipanti specifici devono ancora essere decisi. La Corea del Sud e il Giappone sono entrambi alleati del trattato degli Stati Uniti, ma non hanno tale relazione tra loro e la loro volontà di impegnarsi in discussioni approfondite in tale contesto non è chiara. I due paesi poi hanno intenzione di riaviate la cooperazione d’intelligence Gsomia.

La Nuclear Posture Review pubblicata dagli Stati Uniti in ottobre menziona la creazione di nuove opportunità di dialogo trilaterale con il Giappone e la Corea del Sud sulla deterrenza estesa, o discussioni quadrilatere che includono l’Australia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accolto con favore la proposta della Corea del Sud sulla compensazione del lavoro in tempo di guerra, affermando in una dichiarazione che non vedeva l’ora di «continuare a rafforzare e migliorare i legami trilaterali tra la Repubblica di Corea, il Giappone e gli Stati Uniti», utilizzando il nome formale della Corea del Sud.

Dopo che Yoon Suk Yeol è entrato in carica come presidente della Corea del Sud nel 2022, Seoul ha ripreso i colloqui con Washington sulla deterrenza estesa. Il predecessore di Yoon, Moon Jae-in, era stato riluttante a discutere l’argomento delle armi nucleari con gli Stati Uniti mentre perseguiva la riconciliazione con la Corea del Nord.

Pyongyang lo scorso anno ha intensificato la sua formazione per l’uso di armi nucleari tattiche. Il partito al governo della Corea del Sud ha sostenuto che gli Stati Uniti dovrebbero basare un sottomarino con armi nucleari nel Mar del Giappone o elaborare un piano per schierare armi nucleari in Giappone o Corea del Sud in caso di emergenza.

Nei colloqui con Washington, Seoul ha riconosciuto che lo stazionamento di armi nucleari tattiche sul suo territorio sarebbe difficile. Yoon ha affermato che è importante scegliere opzioni “realisticamente possibili”.

Lucia Giannini