ASIA MERIDIONALE. Pechino è il terzo incomodo nella disputa indopakistana sull’Indo

Per 65 anni, il Trattato sulle acque dell’Indo ha visto India e Pakistan condividere l’accesso e l’uso del bacino dell’Indo, una vasta area coperta dal fiume Indo e dai suoi affluenti che si estende anche in Afghanistan e Cina.

L’accordo è stato ampiamente considerato una dimostrazione di successo della cooperazione tra stati avversari su una risorsa fondamentale condivisa. Ma il trattato ha a lungo portato con sé un potenziale di conflitto: non si è tenuto conto degli effetti del cambiamento climatico e i ghiacciai himalayani che alimentano i fiumi si stanno ora sciogliendo a ritmi record, mettendo a rischio la sostenibilità a lungo termine dell’approvvigionamento idrico. Nel frattempo, il conflitto in corso per il Kashmir, dove si trova gran parte del bacino, mette a rischio la cooperazione, riporta The Conversation.

L’ultimo episodio dello scorso aprile, ha scatenato un conflitto aperto tra i due paesi rivali durato quattro giorni, e Nuova Delhi ha temporaneamente sospeso il trattato.

Ma anche prima di quell’attacco, India e Pakistan erano impegnati in negoziati sul futuro del trattato, la cui validità è nelle mani di arbitri internazionali dal 2016. Nell’ultimo sviluppo, il 27 giugno 2025, la Corte permanente di arbitrato ha emesso un lodo supplementare a favore del Pakistan, sostenendo che la sospensione del trattato da parte dell’India non pregiudicava la sua giurisdizione sul caso. Inoltre, il trattato non consente a nessuna delle parti di sospenderlo unilateralmente, suggerisce la sentenza.

Nel mezzo delle discussioni sul futuro del trattato, il Pakistan si è rivolto alla Cina per ottenere supporto diplomatico e strategico. Tale sostegno è stato evidente durante il conflitto scoppiato dopo l’attacco terroristico di aprile, durante il quale il Pakistan ha impiegato aerei da combattimento di fabbricazione cinese e altri equipaggiamenti militari contro il suo vicino.

Nel frattempo, in un’apparente mossa per contrastare la sospensione del trattato da parte dell’India, Cina e Pakistan hanno accelerato la costruzione di un importante progetto di diga che fornirebbe acqua ed elettricità ad alcune parti del Pakistan.

La Cina nutre da tempo il desiderio di aumentare la propria influenza nella regione e di contrastare un’India a lungo considerata un rivale. Considerati i rapporti tesi tra Cina e India a Nuova Delhi si teme che Pechino possa rispondere interrompendo il corso dei fiumi che sfociano in India nel suo territorio. In breve, qualsiasi intervento di Pechino sul Trattato sulle acque dell’Indo rischia di fomentare tensioni regionali.

Il Trattato sulle acque dell’Indo ha già resistito a tre conflitti armati tra Pakistan e India e, fino a poco tempo fa, è servito da esempio di come forgiare un accordo bilaterale di successo tra due vicini rivali.

Secondo i termini iniziali del trattato, firmato da entrambi i paesi nel 1960, all’India è stato concesso il controllo su tre fiumi orientali condivisi dai due paesi – Ravi, Beas e Satluj – con una portata media annua di 40,4 miliardi di metri cubi. Nel frattempo, al Pakistan è stato concesso l’accesso a quasi 167,2 miliardi di metri cubi d’acqua dai fiumi occidentali: Indo, Jhelum e Chenab.

In India, la distribuzione relativamente più limitata è da tempo fonte di contesa, con molti che ritengono che i termini del trattato siano eccessivamente generosi nei confronti del Pakistan. La richiesta iniziale dell’India riguardava il 25% delle acque dell’Indo.

Per il Pakistan, i termini della divisione del Trattato sulle Acque dell’Indo sono dolorosi perché hanno concretizzato controversie territoriali irrisolte legate alla spartizione dell’India nel 1947. In particolare, la divisione dei fiumi si inquadra nel più ampio contesto politico del Kashmir. I tre fiumi principali – Indo, Jhelum e Chenab – attraversano il Jammu e Kashmir amministrato dall’India prima di entrare nella parte occidentale della regione del Kashmir controllata dal Pakistan.

Ma l’instabilità della regione del Kashmir sottolinea la vulnerabilità idrica del Pakistan.

Quasi il 65% dei pakistani vive nella regione del bacino dell’Indo, rispetto al 14% dell’India e il Pakistan ha avvertito che qualsiasi tentativo di interrompere l’approvvigionamento idrico, come minacciato dall’India, sarebbe considerato un atto di guerra.

Ciò contribuisce anche a spiegare il desiderio del Pakistan di sviluppare l’energia idroelettrica sui fiumi che controlla. Un quinto dell’elettricità del Pakistan proviene dall’energia idroelettrica e quasi 21 centrali idroelettriche si trovano nella regione del bacino dell’Indo. Poiché l’economia pakistana dipende fortemente dall’agricoltura e dall’acqua necessaria per la manutenzione dei terreni agricoli, il destino del Trattato sulle acque dell’Indo è di fondamentale importanza per i leader pakistani.

Tali condizioni hanno spinto Islamabad a collaborare con la Cina nel tentativo di rafforzare il proprio approvvigionamento idrico.

La Cina fornisce competenze tecniche e supporto finanziario al Pakistan per numerosi progetti idroelettrici in Pakistan, tra cui la diga di Diamer Bhasha e il progetto idroelettrico di Kohala. Questi progetti svolgono un ruolo significativo nel soddisfare il fabbisogno energetico del Pakistan e sono stati un aspetto chiave delle relazioni transfrontaliere tra le due nazioni in materia di acqua.

La Cina si considera sempre più parte interessata anche nel Trattato sulle acque dell’Indo, visto il latente conflitto con l’India. I media cinesi hanno dipinto l’India come l’aggressore nella disputa, avvertendo del pericolo di usare “l’acqua come arma” e sottolineando che la sorgente del fiume Indo si trova nella regione del Tibet occidentale cinese.

Questo comportamento è in linea con la maggiore presenza strategica di Pechino nella politica dell’Asia meridionale. Dopo l’attacco terroristico, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito il sostegno della Cina al Pakistan, definendo la relazione un partenariato “strategico in ogni condizione meteorologica” e definendo il Pakistan un “amico incrollabile”.

E in risposta alla sospensione del trattato da parte dell’India, la Cina ha annunciato che avrebbe accelerato i lavori per l’importante progetto idroelettrico di Mohmand, sull’affluente del fiume Indo in Pakistan. Gli investimenti cinesi nel settore idroelettrico pakistano offrono notevoli opportunità per entrambi i paesi in termini di sicurezza energetica e promozione della crescita economica.

Il sostegno di Pechino al Pakistan è in gran parte motivato da un mix di interessi economici e geopolitici, in particolare per legittimare il Corridoio Economico Cina-Pakistan. Ma avviene a costo di fomentare tensioni regionali.

In quanto tale, l’allineamento degli interessi cinesi e pakistani nello sviluppo di progetti idroelettrici può rappresentare un’ulteriore sfida alla stabilità degli accordi di condivisione delle risorse idriche dell’Asia meridionale, in particolare nel bacino dell’Indo.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/