ASIA. Inflazione e rincari creati da Pandemia e dalla guerra russo-ucraina

I costi dei beni essenziali si stanno impennando soprattutto Asia a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento, la guerra in Ucraina e la domanda repressa derivante dalla pandemia. I prezzi dei prodotti alimentari all’ingrosso stanno aumentando mentre la logistica e altri costi salgono, nel paese del Sol Levante.

I costi stavano già aumentando prima che la Russia invadesse l’Ucraina. Ora, le imprese e le famiglie dell’Asia sono state colpite ancora più duramente. Con le valute asiatiche che si indeboliscono contro il dollaro e le banche centrali che spingono i tassi verso l’alto, la regione, il motore mondiale della crescita dei consumi, affronta una crisi legata al costo della vita, riporta Nikkei.

Alcune compagnie di trasporti hanno già aumentato i prezzi. Il più grande operatore di taxi di Singapore, ComfortDelGro, questo mese ha aumentato le tariffe per la prima volta in un decennio, citando un aumento del 10% dei prezzi del carburante. In Tailandia, Thai President Foods, produttore degli noodles istantanei Mama ha detto che aumenterà il prezzo al dettaglio del 9% a 6,00 baht (0,18 dollari) per una confezione da 90 grammi.

Allo stesso modo, le catene di caffè di Taiwan stanno spostando i costi sui consumatori finali. Louisa Coffee, una grande catena, ha aumentato i prezzi di 40 prodotti, mentre Cama Cafe sta per aumentare i prezzi per la prima volta in 5 anni. L’inflazione ha colpito anche i prodotti, dalla carta igienica al pollo fritto e al bubble tea. Questo si può già vedere negli indici dei prezzi al consumo. L’inflazione tailandese è balzata del 5,28% su base annua a febbraio – la più alta in 13 anni – mentre il 2,36% di Taiwan a febbraio è stato il settimo mese consecutivo sopra la soglia del 2% che segnala l’inflazione.

Un sondaggio condotto dal Cabinet Office giapponese a febbraio ha mostrato che il 92% degli intervistati si aspetta un aumento del costo della vita nel corso del prossimo anno.

Nel recente shunto, o trattative salariali di primavera, le aziende giapponesi hanno offerto ai sindacati un aumento medio del 2,14%, o 6.581 yen, per dipendente, rimanendo al di sotto dell’obiettivo di oltre il 3% richiesto dal primo ministro Fumio Kishida.

L’invasione della Russia non avrebbe potuto arrivare in un momento peggiore, proprio mentre le economie stanno emergendo dalla pandemia. La Russia è un grande esportatore di fertilizzanti come il potassio e il nitrato d’ammonio, mentre l’Ucraina è un grande fornitore di mais e grano. Ora, ci sono preoccupazioni per l’approvvigionamento alimentare a lungo termine e per i prezzi in futuro.

L’associazione dei mangimifici tailandesi ha detto che l’aumento dei prezzi dei mangimi ha fatto salire i costi del pollame e della produzione di carne. I prezzi del mais sono aumentati di quasi il 20% rispetto all’anno scorso e i semi di soia del 25%.

Per il Natural Resource Research Institute nipponico, le interruzioni della fornitura di fertilizzanti potrebbero minacciare la produzione di riso e portare a disordini. Alcuni governi asiatici stanno cercando di frenare l’inflazione per paura di ripercussioni politiche.

L’ufficio del bilancio dell’assemblea nazionale della Corea del Sud ha stimato il 15 marzo che il suo prodotto interno lordo scenderà di 0,2 punti percentuali e la bilancia delle partite correnti del paese cadrà di 2 miliardi di dollari se i prezzi del petrolio saliranno del 10%. Per abbassare l’onere per i consumatori, il governo ha esteso di tre mesi, fino alla fine di luglio, un taglio delle tasse del 20% per le vendite di benzina e diesel.

La Thailandia, tra le altre misure, ha limitato il prezzo del diesel a 30 baht per litro. Alcuni economisti dicono che l’Asia non sta ancora affrontando una crisi, ma non escludono un aumento delle pressioni inflazionistiche.

Anna Lotti