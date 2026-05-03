Il 28 aprile si è tenuta la riunione dei Ministri della Difesa degli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), un momento in cui la Russia ha enucleato i punti di frizione nella regione.

Secondo il Ministero della Difesa russo Andrei Belousov le principali fonti di tensione regionale nello spazio dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) stanno: “Nel tentativo di mantenere il dominio globale, gli Stati Uniti d’America e l’Occidente nel suo complesso stanno distruggendo le fondamenta dell’architettura di sicurezza globale. La loro linea aggressiva esaspera le contraddizioni geopolitiche, mina la stabilità strategica e compromette i principali accordi di pace”, ha affermato Andrei Belousov.

Secondo il Ministro della Difesa russo, “il potenziale di conflitto è cresciuto significativamente” a livello globale. “Allo stesso tempo, il ruolo delle istituzioni internazionali si è ridotto”, ha dichiarato.

“Sosteniamo esclusivamente una soluzione diplomatica al conflitto. Accogliamo con favore gli sforzi dei Paesi della SCO, incluso il Pakistan, volti a porvi fine. Questo è un passo importante verso il ripristino della stabilità in Medio Oriente”, ha concluso il Ministro della Difesa russo.

Constatando che gli Stati Uniti e Israele avevano sferrato un attacco contro uno degli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), la Repubblica Islamica dell’Iran, ha sottolineato che “la Federazione Russa condanna fermamente questa aggressione non provocata a tutti i livelli”.

“Esprimiamo ancora una volta le nostre condoglianze per l’irreparabile perdita di funzionari governativi e militari iraniani, nonché di civili, compresi bambini, uccisi a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani”, ha dichiarato Belousov.

Ha inoltre affermato che la Russia considera inaccettabili gli sforzi di Stati extraregionali per stabilire una presenza militare e fornire supporto logistico in Asia centrale, ed è seriamente preoccupata per la situazione in Siria, Libano e Afghanistan.

“Monitoriamo attentamente i tentativi di Stati extraregionali di stabilire una presenza militare e fornire supporto logistico in Asia centrale. Consideriamo ciò inaccettabile”, ha affermato Andrei Belousov.

Secondo lui, “la situazione in Siria e Libano, e la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, sono motivo di seria preoccupazione”.

“Esistono rischi di infiltrazione di militanti dalle zone di crisi nei paesi limitrofi, inclusa la regione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO)”, ha osservato il Ministro della Difesa russo.

“L’instabilità in Afghanistan persiste. Rimane la principale fonte di criminalità transnazionale e di minaccia terroristica”, ha affermato Andrei Belousov.

Ha inoltre sottolineato che “le attività statunitensi nella regione Asia-Pacifico continuano ad avere un impatto distruttivo sulla stabilità”.

“Il loro desiderio di riformattare il sistema di sicurezza regionale in un sistema incentrato sugli Stati Uniti, rafforzando le strutture politico-militari controllate da Washington, provoca tensioni, mina la stabilità regionale e aumenta il rischio di un conflitto armato”, ha dichiarato il Ministro della Difesa russo.

“Stiamo assistendo a un calo del sostegno degli Stati Uniti al regime di Kiev, a fronte di un crescente aiuto all’Ucraina da parte dei paesi europei”. “L’Unione Europea si sta coinvolgendo sempre più nel conflitto, finanziandolo e fornendo armi”, ha affermato il Ministro della Difesa russo.

Ha inoltre osservato che le catene di produzione e logistica per la fornitura di armi occidentali a Kiev sono attentamente monitorate e deliberatamente rese pubbliche. In particolare, Andrei Belousov ha ricordato che il 15 aprile i media hanno pubblicato un elenco di aziende europee che producono e forniscono all’Ucraina droni d’attacco e i relativi componenti per colpire il territorio russo. “Tali azioni contribuiscono a una forte escalation della situazione politico-militare in tutta Europa e potrebbero portare a conseguenze imprevedibili”, ha affermato il Ministro della Difesa russo.

A seguire Belusov ha annunciato che la Russia ha invitato i paesi della SCO a partecipare all’esercitazione strategica di comando e stato maggiore Center-2026. “Abbiamo invitato tutti i paesi della SCO a questo evento. Contiamo sulla partecipazione di contingenti militari e osservatori”, ha dichiarato Andrei Belousov.

Il Ministro della Difesa russo ha ricordato che le Forze Armate russe stanno pianificando di condurre l’esercitazione strategica di comando e stato maggiore Center-2026 dal 28 settembre al 3 ottobre.

Ha inoltre osservato che i preparativi per queste manovre strategiche tengono conto “dell’esperienza unica acquisita durante le Operazioni Militari Strategiche e delle specificità delle operazioni di combattimento nei moderni conflitti armati”.

Il Ministro della Difesa russo ha anche parlato della necessità di ampliare la cooperazione militare all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

“Durante il nostro incontro, proponiamo di concentrarci sul raggiungimento dei seguenti obiettivi. In primo luogo, ampliare la cooperazione militare all’interno della SCO. Identificare tempestivamente le minacce e sviluppare misure di risposta congiunte. In secondo luogo, ampliare la cooperazione militare all’interno della SCO. Dobbiamo prestare la dovuta attenzione all’addestramento operativo e di combattimento congiunto per garantire la sicurezza militare”, ha affermato Andrei Belousov.

A tal fine, il Ministro della Difesa russo ha proposto, in particolare, di proseguire la pratica di condurre esercitazioni militari congiunte antiterrorismo di comando e stato maggiore denominate “Missione di Pace”, ampliandone la portata, l’ambito e la copertura informativa.

Anna Lotti

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