ASIA CENTRALE. Combattere la desertificazione

Oltre il 20% della superficie terrestre dell’Asia centrale è degradata, ha affermato il 13 novembre la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione, Unccd, lanciando il Data Dashboard dell’Unccd in apertura del suo primo incontro tenutosi nella regione.

L’area equivale a circa 80 milioni di ettari, ovvero 800.000 chilometri quadrati, un’area quasi quattro volte più grande del Kirghizistan. Colpisce circa il 30% della popolazione complessiva della regione, riporta BneIntelliNews.

Secondo l’Unccd, il degrado del territorio sta avanzando rapidamente nella regione e in tutto il mondo. Il Dashboard ha inoltre dimostrato che tra il 2015 e il 2019 il mondo ha perso ogni anno almeno 100 milioni di ettari di terreni sani e produttivi. I totali ammontano a circa 420 milioni di ettari, o 4,2 milioni di chilometri quadrati, che risultano leggermente superiori all’area complessiva delle cinque nazioni dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Circa l’80% del territorio dell’Asia centrale è utilizzato per la pastorizia, con il bestiame al pascolo tutto l’anno. Oggi, fino al 50% dei pascoli della regione necessitano di essere riforniti di acqua. La mancanza di accesso ai punti di abbeveraggio riduce la mobilità dei pastori, causando il pascolo eccessivo delle aree vicino agli insediamenti e il sottopascolo delle aree remote. Il pascolo irregolare in definitiva contribuisce alla formazione di fonti antropiche di tempeste di sabbia e polvere, che portano a un ulteriore deterioramento dei suoli e sopprimono la vegetazione, affermano i dati Unccd.

A Samarcanda, in Uzbekistan si è svolta la la 21ª sessione del Comitato per la revisione dell’attuazione della Convenzione dell’Unccd, dal 13 al 17 novembre; il segretario esecutivo dell’Unccd Ibrahim Thiaw ha detto: «Il primo Unccd Data Dashboard offre una visione illuminante sulla rapida perdita di terreni sani e produttivi in tutto il mondo, con conseguenze disastrose per miliardi di persone. Allo stesso tempo, stiamo assistendo ad alcuni “punti positivi”: paesi che affrontano efficacemente la desertificazione, il degrado del territorio e la siccità».

Sebbene l’Uzbekistan abbia riportato la più alta percentuale di terreni degradati nella regione dell’Asia centrale, il Dashboard ha mostrato che ha anche registrato la diminuzione maggiore, dal 30% al 26% rispetto al 2015. Un totale di 3 milioni di ettari di terreno in Uzbekistan sono stati degradati a causa di il prosciugamento del lago d’Aral.

Tra il 2018 e il 2022, l’Uzbekistan ha effettuato la piantumazione di saxaul su un’area di 1,6 milioni di ettari per eliminare le emissioni di sale e polvere dal fondo drenato del Lago d’Aral.

Il Kazakistan ha aumentato le terre irrigate del 40%, espandendo la superficie irrigata totale a 2 milioni di ettari. In Kirghizistan, circa 120.000 ettari di pascoli e foreste sono ora sottoposti a una gestione sostenibile del territorio, compreso un sistema di rotazione dei pascoli. Il Turkmenistan si è impegnato a ripristinare 160.000 ettari nell’ambito dell’iniziativa nazionale “rinverdire il deserto” entro il 2025.

Più dell’80% dei circa 400 milioni di ettari dell’Asia centrale è coperto da deserti e steppe, che, insieme ai cambiamenti climatici e alle siccità durature, rappresentano una fonte naturale di tempeste di sabbia e polvere. Le pratiche insostenibili di irrigazione agricola e pascolo del bestiame, attività minerarie e altre attività di cambiamento dell’uso del suolo creano le condizioni per la formazione di fonti di tempeste di sabbia e polvere indotte dall’uomo. Quasi 6,5 milioni di persone, ovvero il 9% della popolazione della regione, vivono in aree ad alto rischio. L’area soggetta a tempeste di sabbia e polvere in Asia centrale equivale a 85 milioni di ettari (rischio medio e alto).

Sebbene il degrado del suolo vari da regione a regione, l’allarme che emerge dai dati Unccd è che se le tendenze attuali persistono, l’incredibile cifra di 1,5 miliardi di ettari di terreno dovrà essere ripristinata a livello globale entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi sanciti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In tutto il mondo, tra il 2016 e il 2019, circa 5 miliardi di dollari in finanziamenti bilaterali e multilaterali sono confluiti negli sforzi globali per combattere la desertificazione, il degrado del territorio e la siccità. Ciò ha aiutato 124 nazioni a lanciare un’ampia gamma di progetti volti ad affrontare queste sfide, ha affermato l’Unccd.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/