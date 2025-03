ASIA CENTRALE. Afghanistan e Iran dialogo per fermare il traffico di droga

Tra i paesi che più stanno cooperando con il nuovo Afghanistan di certo c’è l’Iran. L’Agenzia di stampa iraniana IRNA ha riportato la notizia secondo cui: “L’Iran chiede la cooperazione dell’Afghanistan per combattere il traffico di droga”.

L’Iran da tempo combatte il traffico di droga che ha vere e proprie industrie ai confini con l’Iraq, numerosissimi i protocolli siglati con i paesi regionali per la lotta alla droga. Ma in Iran la droga arriva da tutti gli “Stan” e viene smistata da Teheran anche in tutti gli “Stan”.

I delegati di Iran e Afghanistan si sono incontrati a Teheran, e hanno discusso i modi per espandere la cooperazione tra i due paesi, inclusa la lotta congiunta contro il traffico di droga, che l’Iran ha affermato deve essere rafforzata. L’Iran chiede una maggiore cooperazione con l’Afghanistan per rafforzare la lotta al traffico di droga.

I delegati durante l’incontro hanno anche parlato di espansione della cooperazione tra i due paesi, inclusa la lotta congiunta contro il traffico di droga, che l’Iran ha affermato debba essere rafforzata.

Le delegazioni erano guidate dal vice ministro degli Interni iraniano per la sicurezza e gli affari delle forze dell’ordine Ali Akbar Pour-Jamshidian e da Abdul Haq Akhund Hamkar, vice ministro degli Interni per la lotta alla droga del governo talebano de facto in Afghanistan.

L’incontro ha avuto luogo presso il ministero degli Interni iraniano, secondo un comunicato stampa del ministero, l’incontro è avvenuto il 3 marzo.

“Una delle principali aree di cooperazione tra i due paesi è la lotta alla droga”, ha affermato Pour-Jamshidian, chiedendo una maggiore cooperazione tra le forze di polizia di Iran e Afghanistan come un modo per rafforzare la lotta in corso contro il traffico di droga.

Tale cooperazione potrebbe espandersi ulteriormente anche attraverso sforzi congiunti con le forze di polizia pakistane, ha osservato, annunciando la disponibilità della polizia iraniana a trasferire la propria esperienza, in quanto possiede già “forze ben addestrate e attrezzature moderne per il traffico di droga”. Il funzionario iraniano ha anche fatto riferimento a una misura del governo talebano nell’aprile 2022 per vietare la coltivazione di papaveri e tutti i tipi di stupefacenti.

Ha affermato che si tratta di “un’ottima misura”, che potrebbe portare a risultati migliori attraverso l’adozione di una strategia più ampia e integrata da parte del governo afghano. Il vice ministro degli Interni afghano, da parte sua, ha affermato che il suo paese è impegnato a combattere il traffico di droga ed è riuscito a contenere la coltivazione e il traffico di stupefacenti dopo il ritiro delle forze straniere dall’Afghanistan. Ha anche espresso gratitudine all’Iran per aver ospitato milioni di rifugiati afghani negli ultimi decenni.

Tommaso Dal Passo

