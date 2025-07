ASEAN. Nuovo approccio alla soluzione della guerra ucraina nell’incontro Rubio Lavrov 

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso al suo omologo, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, la sua delusione e frustrazione per la mancanza di progressi nella risoluzione del conflitto in Ucraina, ma ha affermato che la sua controparte aveva proposto un “nuovo concetto” durante un incontro a margine degli eventi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico a Kuala Lumpur, in Malesia, il 10 luglio.

“Ho ribadito quanto detto dal Presidente, sia la delusione che la frustrazione per la mancanza di progressi”, ha dichiarato Rubio ai giornalisti dopo l’incontro, il suo primo viaggio in Asia da quando è entrato in carica, riporta l’AFP.

Lavrov e Rubio hanno ribadito il loro reciproco impegno a trovare soluzioni pacifiche agli scenari di conflitto, ripristinare la cooperazione economica e umanitaria tra Russia e Stati Uniti e mantenere i contatti tra i due Paesi.

“È stata una conversazione franca. “È stato un incontro importante”, ha detto Rubio riferendosi al suo colloquio di 50 minuti con il Ministro degli Esteri russo, lamentandosi con Lavrov “del fatto che non ci sia stata maggiore flessibilità da parte russa per porre fine a questo conflitto”.

Rubio ha affermato che Lavrov ha suggerito “un approccio nuovo o diverso”, senza entrare nei dettagli. “Penso che sia un approccio nuovo e diverso”, ha detto Rubio ai giornalisti dopo i colloqui con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, come riportato dall’AP. “Non lo definirei qualcosa che garantisce la pace, ma è un concetto che, sapete, sottoporrò al Presidente”. “Abbiamo bisogno di vedere una tabella di marcia che vada avanti su come questo conflitto possa concludersi”, ha aggiunto Rubio.

Tra gli altri dettagli discussi, la possibilità di riprendere i voli diretti tra i due Paesi e di riprendere le normali relazioni diplomatiche, di fatto completamente interrotte durante l’amministrazione Biden.

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato in una dichiarazione dopo l’incontro che è stato “necessario uno scambio sostanziale e franco. Si sono svolte discussioni su questioni come Ucraina, Iran, Siria e altri problemi globali.

“Entrambi i Paesi hanno ribadito il loro impegno reciproco a trovare soluzioni pacifiche ai conflitti, a ripristinare la cooperazione economica e umanitaria russo-americana e a mantenere contatti senza ostacoli tra le società dei due Paesi, cosa che potrebbe essere facilitata dalla ripresa del traffico aereo diretto”, si legge nella dichiarazione, citata dall’AP. “È stata inoltre sottolineata l’importanza di proseguire il lavoro per normalizzare le relazioni diplomatiche bilaterali”.

Lavrov ha sottolineato il “dialogo costruttivo e reciprocamente rispettoso” tra Mosca e Washington su una “gamma in continua espansione di questioni di reciproco interesse” e ha affermato che il dialogo continuerà dopo l’incontro.

L’11 luglio i due diplomatici si sono rivisti. Sergej Lavrov Marco Rubio si sono incontrati nuovamente riportano Reuters e TASS, per parlare della guerra in Ucraina.

Lavrov ha dichiarato venerdì di aver illustrato la posizione del Cremlino sulla risoluzione della guerra. “Abbiamo discusso dell’Ucraina. Abbiamo confermato la posizione delineata dal Presidente Putin, anche nel suo colloquio del 3 luglio con il Presidente Trump”, ha dichiarato Lavrov ai media russi a margine dell’incontro ASEAN.

L’incontro ha segnato un raro momento di confronto diretto tra Washington e Mosca, in un contesto di relazioni bilaterali ancora tese. Tuttavia, i funzionari russi hanno minimizzato le insinuazioni di un deterioramento dei rapporti.

“Non sono d’accordo sul fatto che la tendenza positiva nelle relazioni tra Mosca e Washington stia svanendo”, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov all’agenzia di stampa RIA. “Penso che l’attuale amministrazione statunitense agisca a zigzag. Non drammatizziamo su questo”.

Ryabkov ha affermato che un nuovo round di colloqui USA-Russia sulle questioni bilaterali irrisolte potrebbe aver luogo prima della fine dell’estate.

“Stiamo parlando, e questo è un inizio”, ha detto Rubio. “Ma molto dipende da cosa succederà in seguito”.

Luigi Medici

