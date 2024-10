ASEAN. Myanmar e Mar Cinese Meridionale: scenari per validità del gruppo 

L’Asean rimane una “forza stabilizzatrice” nel Sud-est asiatico nonostante abbia fatto solo progressi incrementali su questioni chiave, tra cui la guerra civile in Myanmar e la stesura di un codice di condotta per il Mar Cinese Meridionale, ha affermato il suo segretario generale.

I leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, composta da 10 membri, sono riuniti in un vertice in Laos questa settimana con i capi di governo e i ministri degli Esteri di partner tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia, riporta AsiaOne.

Il blocco, che ospita oltre 685 milioni di persone e rappresenta circa l’otto percento delle esportazioni globali, non è stato in grado di promuovere risoluzioni su difficili questioni regionali, il che secondo gli analisti rischia di minare il ruolo centrale dell’Asean nell’area di pertinenza.

Ma il segretario generale dell’Asean Kao Kim Hourn ha insistito sul fatto che il gruppo ha costantemente spinto per il dialogo e la diplomazia, assicurando che i negoziati andassero avanti: ”L’Asean è stata, direi, la forza stabilizzatrice”, ha detto l’ex diplomatico cambogiano “Affrontiamo i problemi di petto (…) Le persone mettono sempre troppa enfasi sui problemi, ma dal mio punto di vista sull’Asean, abbiamo fatto molta strada”, riporta Reuters.

Kao Kim Hourn ha affermato che, con le economie dei membri sempre più integrate e accordi commerciali in atto con molti partner esterni, l’Aean ha attirato 230 miliardi di dollari in nuovi investimenti nel 2023: ”Il fatto che ci sia fiducia nell’Asean, è il motivo per cui l’investimento di 230 miliardi di dollari si sposta nell’Asean (…) Il futuro è qui”.

L’Asean terrà il vertice in Laos mentre la Thailandia lancia un nuovo piano per la crisi del Myanmar

Sono stati pochi i progressi fatti dall’Asean con il suo piano di pace “Five Point Consensus” per il Myanmar, svelato mesi dopo il colpo di stato del 2021, ma Kao Kim Hourn ha affermato che i leader dell’Asean rimangono irremovibili sul fatto che il gruppo continuerà a impegnarsi con il Myanmar: ”Abbiamo bisogno di tempo e pazienza”, ha affermato il segretario generale. “Il Myanmar è una questione così complicata, complessa… Non dovremmo aspettarci una soluzione rapida”.

Il conflitto è divampato in Myanmar, con una crescente resistenza armata contro il governo militare. Si stima che circa 18,6 milioni di persone, più di un terzo della popolazione, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Nonostante abbia perso il controllo di ampie fasce di territorio e sia bloccata su più linee del fronte, la giunta sembra andare avanti con i piani per le elezioni del prossimo anno, che sono state ampiamente derise come una farsa.

L’Asean continuerà a spingere per un “dialogo politico inclusivo” tra tutte le parti in conflitto in Myanmar, ha affermato Kao Kim Hourn, anche se i leader cercano di aumentare l’assistenza umanitaria. La Thailandia si è offerta di ospitare una “consultazione informale” sul Myanmar a dicembre tra i membri dell’Asean, alcuni dei quali sono divisi tra coloro che vogliono che la giunta faccia di più e coloro che chiedono più colloqui tra le parti in guerra.

Un’altra grande preoccupazione per l’Asean è la tensione nel Mar Cinese Meridionale, dove continuano gli scontri nelle acque contese tra Cina e Filippine e, più di recente, il Vietnam. La situazione ha portato una rinnovata attenzione alle lunghe trattative dell’Asean con Pechino per la creazione di un codice di condotta per la vitale via d’acqua, un processo in atto dal 2017.

“Finora, ci sono state trattative in corso”, ha detto Kao Kim Hourn, “Non è statico, non è fermo, ma le cose continuano ad andare avanti”. La Cina rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale, un canale per 3 trilioni di dollari di scambi commerciali all’anno, e ha schierato un’armata di guardie costiere in profondità nelle aree rivendicate dai membri dell’Asean Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia e Brunei.

Mentre alcuni paesi dell’Asean sperano che il codice possa essere concluso in pochi anni, le prospettive per un testo giuridicamente vincolante rimangono lontane, affermano gli analisti. “La parte positiva è che finché ci saranno ancora dialogo e diplomazia sul tavolo e andremo avanti, penso che ci sia molta speranza”, ha detto il segretario Generale Asean.

Lucia Giannini

