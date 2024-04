ASEAN. Metà dei paesi vorrebbero allearsi con la Cina

Secondo il sondaggio State of Southeast Asia 2024, compilato dall’ISEAS-Yusof Ishak Institute, più della metà dei paesi del sud-est asiatico preferirebbero allearsi con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti se l’ASEAN fosse costretto a scegliere tra le superpotenze, riflettendo la crescente influenza di Pechino nella regione.

Il 50,5% degli intervistati ha optato per la Cina e il 49,5% ha preferito gli Stati Uniti se l’ASEAN avesse dovuto schierarsi: è la prima volta che Pechino supera Washington da quando, nel 2020, nel sondaggio è stata inserita questa domanda.

Il sondaggio dello scorso anno ha mostrato che il 38,9% preferiva la Cina e il 61,1% ha scelto gli Stati Uniti, riporta Nikkei.

L’indagine ha intervistato persone del settore privato e pubblico, nonché accademici e ricercatori nel sud-est asiatico. Presenta quindi gli atteggiamenti prevalenti tra coloro che sono in grado di informare o influenzare la politica sulle questioni regionali.

Tra i 10 Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, il possibile allineamento alla Cina è stato più evidente tra gli intervistati della Malesia, con il 75,1%, seguita da Indonesia e Laos con il 73,2% e il 70,6%. Tutti hanno beneficiato in modo significativo dell’iniziativa infrastrutturale cinese Belt and Road e delle solide relazioni commerciali.

La Cina è il principale partner commerciale della Malesia da oltre un decennio e ha investito miliardi in settori chiave. L’anno scorso, il governo malese aveva dichiarato che la casa automobilistica cinese Geely, che detiene una partecipazione del 49,9% nel partner locale Proton, avrebbe investito circa 10 miliardi di dollari nell’hub automobilistico malese nello stato occidentale di Perak.

Riflettendo i forti legami economici dell’Indonesia, il presidente eletto e ministro della Difesa Prabowo Subianto ha incontrato il 1 aprile, il presidente cinese Xi Jinping nella sua prima visita all’estero dopo aver vinto le elezioni. L’anno scorso, la più grande economia del Sud-Est asiatico ha inaugurato la prima ferrovia ad alta velocità della regione, costruita insieme alla Cina.

Nel frattempo, le aziende statali cinesi stanno intensificando gli investimenti nelle infrastrutture elettriche in Laos, che vede Pechino come il suo principale investitore.

Al contrario, gli Stati Uniti hanno visto un calo della loro popolarità come superpotenza preferita.

Washington ha ottenuto un forte sostegno da Filippine e Vietnam, rispettivamente all’83,3% e al 79%, il che riflette in parte le tensioni che i due paesi hanno con la Cina a causa delle rivendicazioni sovrapposte nel Mar Cinese Meridionale.

Tuttavia, una domanda separata riguardante la politica di Washington nel Sud-Est asiatico ha rivelato che il 38,2% ritiene che il livello di impegno degli Stati Uniti nel Sud-Est asiatico sia diminuito sotto l’amministrazione del presidente Joe Biden, superando il 25,2% che ha affermato che è aumentato.

Il calo di fiducia e la percezione di un minore impegno da parte degli Stati Uniti è notevole, ad esempio nel Quadro economico indo-pacifico (IPEF) dell’amministrazione Biden, manca il concetto di accesso al mercato, che prevede la riduzione o l’eliminazione delle tariffe e quindi si rivela poco pratico.

Eppure l’indagine ha dimostrato che gli abitanti del sud-est asiatico non vogliono affatto scegliere da che parte stare. Alla domanda su come l’ASEAN dovrebbe rispondere all’intensificarsi della rivalità USA-Cina, solo l’8% ha affermato che il blocco deve scegliere tra loro perché rimanere neutrale non è pratico, mentre il 46,8% ha affermato che dovrebbe dare priorità al rafforzamento della propria resilienza e unità per contrastare la pressione sia degli Stati Uniti che degli Stati Uniti. Cina.

Altri risultati del sondaggio includono che il 59,5% degli intervistati vede la Cina come la potenza economica più influente nel sud-est asiatico, molto più avanti degli Stati Uniti con il 14,3%. Nel frattempo, il 43,9% ritiene che la Cina sia la potenza politica più influente nella regione, contro il 25,8% degli Stati Uniti.

Il rapporto è una fotografia del fatto che la gente pensa che la Cina sia diventata la potenza economica più influente, ma allo stesso tempo i livelli di preoccupazione riguardo al grado di influenza sono in realtà estremamente alti.

Il sondaggio è stato condotto tra il 3 gennaio e il 23 febbraio, raccogliendo le risposte di 1.994 persone. Tra gli intervistati, il 33,7% proveniva dal settore privato; il 24,5% dal governo; il 23,6% dal mondo accademico, think tank e istituti di ricerca; il 12,7% da organizzazioni non governative e media; e il restante 5,6% da organizzazioni regionali o internazionali.

Tommaso Dal Passo

