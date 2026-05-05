ASEAN. L’Asia si allontana dagli USA

Il Sud-est asiatico osserva con attenzione il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, traendone silenziosamente delle conclusioni. La maggior parte dei paesi ha adottato una politica di non interferenza, ma dietro le posizioni caute e neutrali si stanno intensificando gli sforzi per ridurre la dipendenza dalla difesa di Washington.

Il recente accordo di difesa tra Stati Uniti e Indonesia, seguito da un’apparente spaccatura tra i ministeri della Difesa e degli Esteri indonesiani in merito alla concessione agli Stati Uniti dei diritti di sorvolo sullo Stretto di Malacca, con conseguente blocco dell’accesso, illustra chiaramente questa tensione, riporta AT.

La politica estera imprevedibile e transazionale del Presidente Trump ha ampliato il divario tra Washington e molte capitali del Sud-est asiatico. L’erosione della fiducia e il calo dell’allineamento sono sempre più evidenti, mentre il disimpegno degli Stati Uniti dal multilateralismo dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) segnala un ruolo sempre più marginale nella regione.

Sebbene da tempo circolino voci su un ruolo ridotto degli Stati Uniti nella regione, queste non sono sempre state supportate da prove o risultati concreti. Le amministrazioni che si sono succedute sono riuscite a riaffermare il proprio impegno dopo periodi di allontanamento. Ne sono un esempio il “Pivot verso l’Asia” sotto Barack Obama, la strategia indo-pacifica durante la prima amministrazione Trump e la sua prosecuzione sotto Joe Biden.

Attualmente, tuttavia, l’influenza degli Stati Uniti sembra declinare in modo più marcato. Un indicatore chiave e visibile è l’assenza di un sostegno inequivocabile da parte di alleati e partner durante la crisi mediorientale in corso. Persino paesi tradizionalmente amici hanno espresso critiche alla guerra degli Stati Uniti contro l’Iran.

Ad esempio, il Ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, ha dichiarato a fine marzo: “Sono rimasto sorpreso dall’inizio delle ostilità. Non le ritenevo necessarie. Non credo che siano utili. Anche ora, ci sono dubbi sulla loro legalità. Per 80 anni, gli Stati Uniti hanno sostenuto un sistema di globalizzazione basato sui principi della Carta delle Nazioni Unite, sul multilateralismo, sull’integrità territoriale e sull’uguaglianza sovrana. Ciò ha portato a un periodo senza precedenti di prosperità e pace globali.”

Un altro indicatore importante è l’indagine “State of Southeast Asia 2026” dell’ISEAS-Yusof Ishak Institute. Non sorprende che gli atteggiamenti regionali nei confronti di Cina e Stati Uniti siano cambiati negli ultimi anni. Secondo l’indagine, il 52% degli intervistati ora è favorevole a un allineamento con la Cina, rispetto al 48% che continua a preferire gli Stati Uniti. Sebbene il margine complessivo sia ristretto, il dato è comunque significativo: la Cina è ora percepita come più vicina agli interessi degli Stati membri dell’ASEAN rispetto agli Stati Uniti.

Ancora più sorprendenti, tuttavia, sono le variazioni tra i singoli Paesi. In Indonesia (80%), Malesia (68%) e Singapore (66%), gli intervistati mostrano una chiara preferenza per l’allineamento con la Cina rispetto agli Stati Uniti. Al contrario, solo il 23% degli intervistati filippini esprime una simile inclinazione verso la Cina.

Due fattori principali sono alla base di questo cambiamento. In primo luogo, il conflitto e le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno avuto un impatto grave sulle economie dell’ASEAN. L’ASEAN Centre for Energy ha riferito che il petrolio greggio mediorientale ha rappresentato il 56% delle importazioni totali di greggio dell’ASEAN lo scorso anno. Il conseguente shock energetico è la conseguenza più visibile, con effetti già avvertiti nei mercati regionali. Gli investitori stranieri, ad esempio, stanno vendendo asset thailandesi a causa delle preoccupazioni per la volatilità dei prezzi dell’energia derivante dal conflitto tra Stati Uniti e Iran.

In secondo luogo, il rapido calo di fiducia negli Stati Uniti è un fattore critico. La percezione di imprevedibilità – dall’imposizione di dazi alla mancanza di un’attenzione costante all’economia e alla sicurezza dell’Indo-Pacifico – ha rafforzato i dubbi sull’affidabilità di Washington.

L’approccio transazionale, volubile e spesso superficiale di Trump alla politica estera ha spinto a un serio riassetto tra alleati e partner nella regione. Con l’attenzione e le risorse statunitensi sovraesposte a molteplici conflitti, dall’Europa al Medio Oriente, e con un’attenzione prioritaria all’America sia in patria che all’estero, tale riassetto regionale è al contempo giustificato e comprensibile.

L’apparente incapacità degli Stati Uniti di proteggere i propri partner nel Golfo dagli attacchi iraniani è un triste monito che l’autosufficienza, integrata da un credibile sostegno strategico da parte delle grandi potenze, rimane la garanzia ultima della sicurezza.

Per molte potenze regionali di medie e piccole dimensioni, la scelta non si limita più agli Stati Uniti o alla Cina. Sebbene la fiducia in Washington sia chiaramente in declino, ciò non si traduce automaticamente in un allineamento con Pechino. Al contrario, la maggior parte dei paesi del Sud-est asiatico sta dando priorità alla flessibilità e alla diversificazione delle proprie partnership strategiche. Giappone, Australia, India, Turchia, Regno Unito e Unione Europea sono considerati partner con un potenziale inespresso.

La dinamica tra Stati Uniti e Cina viene spesso presentata come vantaggiosa per la Cina, ma questa visione è eccessivamente semplicistica. Le divisioni all’interno dell’ASEAN persistono, soprattutto per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale. Sebbene la Cina abbia spesso sfruttato le divergenze tra i membri dell’ASEAN, questa frammentazione crea anche delle sfide per Pechino. La posizione più assertiva delle Filippine, ad esempio, ha complicato gli sforzi della Cina per mantenere una strategia regionale coerente.

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha chiarito che gli Stati membri dell’ASEAN non lo considerano un loro conflitto, spingendoli a rivalutare le proprie posizioni globali e creando spazio per politiche estere più autonome.

Le crisi possono presentare delle opportunità. Per molti Stati dell’ASEAN, questo potrebbe essere il momento di affrontare le divisioni interne e perseguire un approccio collettivo più coerente, che rafforzi il blocco e riduca la vulnerabilità agli shock esterni.

Lucia Giannini

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