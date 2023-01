ASEAN. Ecco le tre sfide della presidenza indonesiana

Mentre l’Indonesia si prepara ad assumere la presidenza dell’ASEAN nel 2023, sta cercando di capire come affrontare al meglio tre sfide diplomatiche potenzialmente divisive: la situazione della governance in Myanmar, che ha subito un golpe militare quasi due anni fa, le dispute territoriali con la Cina nel Mar Cinese Meridionale e la richiesta di Timor Est di entrare nel blocco.

Nelle riunioni dell’ASEAN del prossimo anno, l’Indonesia intende mantenere l’attenzione sull’espansione della cooperazione economica a livello di blocco. Giacarta cercherà inoltre di costruire un consenso sulla sicurezza alimentare ed energetica, su un piano per ricostruire le catene di approvvigionamento interrotte e su altre questioni.

Dovrà anche fare i conti con una tradizione decisionale basata sul consenso che è stata messa a rischio dai militari del Myanmar, che hanno preso il potere dai leader eletti nel febbraio 2021. Dall’estate 2022, il Myanmar è stato di fatto bandito dai vertici dell’ASEAN e da altri incontri, rendendo impossibile per il blocco di 10 membri raggiungere un consenso su questioni politiche fondamentali.

Ostacolata anche dal principio di non interferire negli affari interni degli Stati membri, l’ASEAN non è riuscita a sviluppare piani efficaci per riportare il Myanmar verso un governo civile. Il primo ministro cambogiano Hun Sen ha dichiarato il 12 dicembre a Bruxelles che ci vorranno “almeno cinque anni” prima che la situazione in Myanmar torni alla normalità. La Cambogia è l’attuale presidente dell’ASEAN.

Una delle preoccupazioni principali del Myanmar è come rispondere alle elezioni generali che il regime militare ha dichiarato di voler tenere entro la prossima estate. Indonesia, Malesia e Singapore hanno adottato posizioni dure nei confronti del regime militare.

In un vertice speciale tenutosi nell’aprile 2021 su iniziativa di Joko Widodo, i leader dell’ASEAN hanno concordato un consenso in cinque punti per affrontare la crisi politica del Myanmar. Il consenso prevede che una delegazione e un inviato speciale della presidenza dell’ASEAN visitino il Myanmar e incontrino tutte le parti interessate.

Widodo sta valutando di inviare in missione una serie di esperti, sperando che una delegazione numerosa possa dare una svolta diplomatica per porre fine alla crisi.

La richiesta di Timor Est di entrare a far parte del blocco, nel frattempo, ha diviso i membri. L’Indonesia, che confina con Timor Est, sta promuovendo la candidatura, ritenendo che la stabilità di Timor Est migliorerebbe la sicurezza pubblica dell’Indonesia stessa.

L’economia di Timor Est dipende in larga misura dalle risorse naturali e Giacarta ritiene che l’integrazione di Timor Est nella sfera economica dell’ASEAN – e l’accesso al crescente mercato della regione – ne favorirebbe lo sviluppo.

A questo proposito, l’Indonesia si scontra con la Cina, che ha cercato di espandere la propria influenza su Timor Est attraverso il programma di investimenti infrastrutturali Belt and Road.

A novembre, i leader dell’ASEAN hanno concordato “in linea di principio” di ammettere Timor Est, concedendo al Paese lo status di osservatore. In caso di piena adesione, Timor Est sarebbe il primo nuovo membro dell’ASEAN dal 1999, quando fu ammessa la Cambogia.

Ma alcuni membri dell’ASEAN sono preoccupati per la governance e le condizioni finanziarie del piccolo Paese. Si ritiene che l’Indonesia stia facendo pressioni affinché Timor Est venga formalmente ammesso nel 2025.

Widodo ha dichiarato che un’eventuale ascesa sarebbe un processo graduale, in evidente considerazione delle preoccupazioni degli altri membri.

Anche le dispute territoriali tra alcuni Paesi ASEAN e la Cina promettono di essere una spina nel fianco della presidenza indonesiana. L’ASEAN sta negoziando con la Cina per stabilire un Codice di condotta per gestire le rivendicazioni territoriali sovrapposte nel Mar Cinese Meridionale.

Pur lavorando per accelerare i colloqui, Giacarta è cauta nel fissare un calendario specifico per la conclusione di un accordo. Gli ostacoli ad un accordo sono imponenti. Le Filippine e altri Paesi dell’ASEAN, coinvolti in dispute territoriali con Pechino, stanno rafforzando la loro cooperazione militare con l’America. Ma la Cina vuole un Codice che blocchi il coinvolgimento americano.

In ogni caso, l’Indonesia ha un certo slancio. Quest’anno ha assunto la presidenza del G20, ed è riuscita a convincere i membri ad adottare una dichiarazione congiunta di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, nonostante i forti disaccordi sulla questione. La dichiarazione è stata rilasciata a novembre, dopo un vertice sull’isola turistica indonesiana di Bali.

Tommaso Dal Passo