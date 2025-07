ASEAN. Conflitto tailandese-cambogiano: è tregua. L’Asean è salvo

I leader di Cambogia e Thailandia hanno concordato un cessate il fuoco lunedì a partire dalla mezzanotte, nel tentativo di porre fine al loro conflitto più sanguinoso in oltre un decennio, dopo cinque giorni di feroci combattimenti.

Nell’ambito di uno sforzo internazionale per sedare il conflitto, i leader thailandese e cambogiano hanno tenuto colloqui in Malesia, ospitati dal primo Ministro Anwar Ibrahim, attuale presidente ASEAN, dove entrambe le parti hanno concordato di cessare le ostilità e riprendere le comunicazioni dirette, riporta Reuters.

Anwar, aprendo una conferenza stampa insieme ai leader thailandese e cambogiano, ha dichiarato che ci sarebbe stato “un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dalla mezzanotte di stasera. È definitivo”.

I due vicini del Sud-est asiatico si accusano a vicenda di aver iniziato i combattimenti la scorsa settimana, per poi intensificarli con pesanti bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei thailandesi lungo il loro confine terrestre di 817 km. Anwar aveva proposto colloqui di cessate il fuoco subito dopo che una lunga disputa di confine era sfociata in un conflitto giovedì, e anche Cina e Stati Uniti si erano offerti di assistere nei negoziati.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contattato telefonicamente entrambi i leader nel fine settimana, esortandoli a risolvere le loro divergenze, avvertendo che non avrebbe concluso accordi commerciali con loro se non avessero posto fine ai combattimenti.

La tensione tra Thailandia e Cambogia si è intensificata dopo l’uccisione di un soldato cambogiano durante una breve scaramuccia a fine maggio.

Entrambe le parti hanno rafforzato le truppe di frontiera nel mezzo di una vera e propria crisi diplomatica che ha portato il fragile governo di coalizione thailandese sull’orlo del collasso.

“Oggi abbiamo un ottimo incontro e ottimi risultati… che sperano di porre fine immediatamente ai combattimenti che hanno causato molte perdite di vite umane, feriti e anche lo sfollamento di persone”, ha dichiarato Hun Manet, esprimendo apprezzamento a Trump e alla Cina per i loro sforzi nel partecipare al processo. “Ci auguriamo che le soluzioni appena annunciate dal Primo Ministro Anwar costituiscano una condizione per procedere con il ritorno alla normalità delle relazioni nel nostro dialogo bilaterale e per costituire il fondamento per una futura de-escalation delle forze”.

Il primo Ministro thailandese ad interim Phumtham Wechayachai, che in precedenza aveva espresso dubbi sulla sincerità della Cambogia prima dei negoziati in Malesia, ha affermato che la Thailandia ha accettato un cessate il fuoco che “sarà attuato con successo e in buona fede da entrambe le parti”.

Il conflitto ha messo a dura prova la stessa esistenza dell’ASEAN, che già vive al proprio interno la crisi del Myanmar.

Luigi Medici

