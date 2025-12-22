ASEAN. Al meeting di Kuala Lumpur, Thailandia e Cambogia decidono riparlare di cessate il fuoco

Thailandia e Cambogia hanno concordato lunedì di tenere una riunione dei funzionari della difesa il 24 dicembre per riprendere un cessate il fuoco durato mesi, mentre i feroci combattimenti al confine tra i due paesi entrano nella terza settimana, con almeno 80 vittime finora.

La decisione è stata presa lunedì durante una riunione speciale a Kuala Lumpur dei ministri degli Esteri del Sud-est asiatico, che stavano cercando di salvare una tregua negoziata per la prima volta dal presidente dell’ASEAN, la Malesia, e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo una precedente serie di scontri mortali a luglio, riporta Reuters.

Thailandia e Cambogia hanno avviato scambi quotidiani di razzi e artiglieria lungo il loro confine terrestre di 817 km dopo la rottura della tregua, con combattimenti in diversi punti che si estendono dalle regioni boschive vicino al Laos alle province costiere del Golfo di Thailandia. I massimi diplomatici dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), composta da 11 membri, hanno esortato entrambi i paesi a esercitare la massima moderazione e ad adottare misure immediate per porre fine ai combattimenti, accogliendo con favore la riunione prevista per mercoledì del Comitato Generale per le Frontiere, un meccanismo consolidato per i colloqui bilaterali.

“I ministri degli Esteri dell’ASEAN hanno espresso la speranza di una de-escalation delle ostilità il prima possibile”, si legge in una dichiarazione della Malesia, presidente dell’ASEAN, aggiungendo che le discussioni includeranno l’attuazione e la verifica del cessate il fuoco.

La decisione di tenere colloqui è il passo più significativo da quando sono ripresi i combattimenti, con né il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim né Trump in grado di portare i due paesi al tavolo delle trattative questa volta dopo vari appelli ai rispettivi leader.

A cinque giorni dall’inizio del conflitto, Trump ha affermato che i premier di Thailandia e Cambogia avevano entrambi concordato di “cessare ogni sparatoria”, ma gli scontri sono continuati il ​​giorno successivo, con Bangkok che ha lanciato ulteriori attacchi aerei e ha promesso di continuare a combattere. Anche la Cina ha fatto pressione su entrambe le parti affinché facessero un passo indietro, con il suo inviato speciale per gli affari asiatici Deng Xijun che ha tenuto colloqui a Bangkok e Phnom Penh negli ultimi giorni.

Il Ministro degli Esteri thailandese Sihasak Phuangketkeow ha affermato che il suo Paese desidera un “vero cessate il fuoco” con un piano di attuazione dettagliato e un fermo impegno da parte della Cambogia.

Ha affermato che né gli Stati Uniti né la Cina sono stati coinvolti nella decisione sui colloqui bilaterali, aggiungendo che si trattava di “risolvere le cose” tra Thailandia e Cambogia.

Decine di migliaia di persone si sono radunate sabato nella capitale del Bangladesh, in lutto per l’uccisione di un leader giovanile e candidato alle elezioni, tra rigide misure di sicurezza.

“Un cessate il fuoco non può essere semplicemente dichiarato, richiede una discussione”, ha detto Sihasak in un briefing a Kuala Lumpur. “I cambogiani vogliono un cessate il fuoco, discutiamone. Abbiamo proposto che i nostri due eserciti si incontrino il prima possibile.”

Il luogo dell’incontro non è stato immediatamente chiaro, ma Sihasak ha affermato che la Thailandia ha proposto la linea di confine nella provincia thailandese di Chanthaburi. Il Ministero della Difesa della Cambogia non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il Ministero della Difesa della Cambogia ha affermato lunedì che la Thailandia ha violato la propria sovranità con un’ulteriore “aggressione armata” e ha promesso di difendere quello che ha definito il suo territorio “a qualsiasi costo”.

L’esercito thailandese ha affermato che la Cambogia ha effettuato attacchi di artiglieria e ha utilizzato droni per sganciare bombe, aggiungendo che le forze thailandesi hanno risposto con attacchi aerei e artiglieria su posizioni militari.

L’incontro di lunedì dell’ASEAN è stato il primo incontro faccia a faccia tra i due governi dalla ripresa dei combattimenti l’8 dicembre, in un raro conflitto tra Stati membri che ha messo a dura prova la determinazione dell’Unione.

Tommaso Dal Passo

