ARTIDE. Sale la temperatura, e scompare il Polo Nord

L’Artico è destinato a subire cambiamenti drammatici e irreversibili nei prossimi anni se il riscaldamento globale raggiungerà i 2,7 °C in più rispetto ai livelli preindustriali, secondo un nuovo articolo di Science che vedrà grandi fasce di ghiaccio polare e permafrost sciogliersi, il che avrà un impatto catastrofico sul clima.

L’anno scorso è stato l’anno più caldo nella storia documentata e ogni mese superava già di 1,5 °C la media preindustriale stabilita come base di riferimento per il limite di aumento della temperatura dall’accordo di Parigi del 2015, riporta BneIntelliNews. “Abbiamo raggiunto un riscaldamento globale di 1,5 °C. Con le attuali politiche, ci stiamo dirigendo verso un riscaldamento catastrofico di 2,7 °C”, ha affermato il professor Stefan Rahmstorf del Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germania. “Un nuovo articolo di revisione su Science dimostra che questo cambierebbe l’Artico “in modo irriconoscibile”, con effetti a catena (come l’innalzamento dei mari) in tutto il mondo”.

La scomparsa del ghiaccio marino e lo scioglimento del permafrost nella Russia nord-orientale porteranno a risultati imprevedibili. I modelli meteorologici globali saranno drasticamente alterati, mentre lo scioglimento del permafrost rilascerà nell’atmosfera gigatonnellate di CO₂, intrappolate nel ghiaccio ai tempi dei dinosauri.

L’anno scorso gli scienziati hanno avvertito che, sebbene il terreno sia ancora ghiacciato, le regioni artiche stanno già rilasciando più anidride carbonica di quanta ne assorbano. La tundra contiene enormi distese di foreste boreali del mondo, che rappresentano solo il 15% della superficie del suolo terrestre ma immagazzinano circa un terzo del carbonio organico del suolo mondiale, secondo la ricerca.

La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che la comunità globale non raggiungerà l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura a 1,5 °C e lo vedrà aumentare tra 2,7 °C e 3,1 °C entro il 2100. Non è stato fatto abbastanza per ridurre le emissioni, che sono attualmente a un livello record, e i recenti vertici della COP per limitare l’uso di combustibili fossili sono stati una scappatoia, dirottata dagli interessi acquisiti dell’industria petrolifera.

“A un tale livello di riscaldamento, l’Artico si trasformerebbe in modo irriconoscibile”, afferma il rapporto. “Praticamente ogni giorno dell’anno avrebbe temperature dell’aria superiori agli estremi preindustriali, l’Oceano Artico sarebbe essenzialmente privo di ghiaccio per diversi mesi in estate, l’area della Groenlandia che raggiunge temperature di scioglimento per almeno un mese quadruplicherebbe all’incirca e l’area del permafrost sarebbe all’incirca la metà di quella che era in epoca preindustriale”.

Si prevede che la perdita di ghiaccio artico e permafrost peggiorerà notevolmente la situazione nei prossimi anni; temperature più elevate nell’Artico innescheranno diffuse interruzioni dell’ecosistema e gravi danni alle infrastrutture, tra cui strade, condotte ed edifici, poiché lo scioglimento del permafrost indebolisce le fondamenta, avverte il rapporto.

“Questi cambiamenti potrebbero accelerare i cicli di feedback, come l’aumento delle emissioni di metano dallo scioglimento del permafrost, esacerbando ulteriormente il riscaldamento globale”, afferma il rapporto, suggerendo che il riscaldamento globale entrerà in una fusione in rapida accelerazione nei prossimi decenni.

Lo studio sottolinea l’urgente necessità di un’azione più incisiva per il clima, sostenendo che gli impatti peggiori potrebbero ancora essere mitigati attraverso sforzi più ambiziosi per ridurre le emissioni.

“Questi cambiamenti geofisici vanno di pari passo con diffuse interruzioni dell’ecosistema e danni alle infrastrutture, che, come mostriamo qui, potrebbero essere sostanzialmente ridotti da maggiori sforzi per limitare il riscaldamento globale”, concludono gli autori.

Maddalena Ingrao

