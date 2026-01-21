ARTIDE. Dopo le cinesi, una nuova metaniera russa naviga in acque artiche 

Una nuovissima metaniera di costruzione russa, intitolata a un leader comunista sovietico, sta compiendo il suo viaggio inaugurale attraverso alcune delle acque più difficili del pianeta.

L’Aleksey Kosygin è la prima metaniera russa costruita in Russia con classificazione ghiaccio Arc7. È salpata dal cantiere navale Zvezda di Bolshoi Kamen a fine dicembre e il 15 gennaio aveva già attraversato lo Stretto di Bering ed era entrata nel Mare dei Ciukci. Il 20 gennaio si trovava nel Mare di Laptev, a ovest delle Isole della Nuova Siberia, riporta Barents Observer.

La zona è caratterizzata da uno spesso strato di ghiaccio marino. Sebbene la metaniera sia progettata per navigare in banchise spesse fino a due metri, l’Aleksey Kosygin è scortata dal rompighiaccio a propulsione nucleare Arktika.

La nave, lunga 299 metri, in viaggio lungo la rotta artica, è in viaggio verso Gydan, dove dovrebbe caricare GNL al terminale di Utrenny. Per Novatek, il viaggio a metà inverno dell’Aleksey Kosygin attraverso la Rotta del Mare del Nord è considerato una vittoria. L’azienda è sotto sanzioni internazionali fin da quando la Russia ha iniziato le sue operazioni contro l’Ucraina.

Una parte fondamentale delle attività industriali dell’azienda nell’Artico è soggetta a sanzioni. Tra queste, il progetto Arctic LNG 2 e tutte le attività correlate. La stessa Aleksey Kosygin è stata aggiunta alle liste delle sanzioni statunitensi più di un anno prima che il cantiere completasse la sua costruzione.

La metaniera è la prima di una flotta prevista di 15 navi che serviranno il progetto Arctic LNG 2. Altre tre portaerei sono in costruzione presso il cantiere navale Zvezda. È probabile che la Aleksey Kosygin si unisca alla Christophe de Margerie, una portaerei che ora fa la spola tra Gydan e la baia di Ura con GNL autorizzato.

La nostalgia sovietica è sempre più evidente nell’industria navale russa. Due delle nuove navi rompighiaccio del paese saranno chiamate rispettivamente Stalingrado e Leningrado. La Aleksey Kosygin prende il nome dal leader comunista che per oltre trent’anni ha ricoperto incarichi di rilievo nell’Unione Sovietica.

“È stato un uomo che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell’Estremo Oriente, di tutto il Paese, della sua economia e delle sue industrie chiave, ed è stato un abile organizzatore durante la Grande Guerra Patriottica”, ha affermato Vladimir Putin nel discorso di varo pronunciato davanti alla nave nel settembre 2023.

Anna Lotti

