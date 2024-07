ARTICO. Mosca mette in campo i rompighiaccio lanciamissili

Il Polo di Nord si appresta a diventare il nuovo teatro della contrapposizione USA Russia, esattamente come ai tempi della Guerra Fredda, ma con diverse prospettive strategiche e sopratutto tattiche.

I russi hanno mantenuto intatta, o quasi, la capacità artica mentre gli States l’hanno persa o adesso arrancano per tornare ad essere antagonisti nello scenario artico ai russi.

La nuova rompighiaccio da combattimento russa, nota come Progetto 23550 Ivan Papanin, ha avviato le prove in mare in fabbrica, segnalando l’intensificata attenzione strategica della Russia sull’Artico nel mezzo di una nuova guerra fredda emergente, riporta AT.

Il rompighiaccio è progettato non solo per navigare attraverso il ghiaccio, ma è anche armato e potenzialmente equipaggiato con missili da crociera per combattere in uno scenario di ghiaccio.

La nave, costruita presso i cantieri navali dell’Ammiragliato di San Pietroburgo, era inizialmente prevista per la messa in servizio nel 2023, ma ha subito ritardi, in parte a causa del conflitto in corso in Ucraina, riporta The War Zone. L’armamento dell’Ivan Papanin include un cannone AK-176MA da 76 mm e può essere dotato di lanciatori containerizzati per missili da crociera Klub e Kalibr.

La Russia ha una flotta in crescita di circa 40 rompighiaccio e navi con capacità di ghiaccio, inclusa l’esclusiva classe Project 23550 progettata specificamente per il combattimento e lo sfondamento del ghiaccio.

L’introduzione da parte della Russia dell’Ivan Papanin nella sua flotta rompighiaccio riflette i suoi più estesi interessi artici e la sua strategia militare, guidati principalmente da interconnesse preoccupazioni economiche e di sicurezza.

La presenza militare della Russia nell’Artico cerca di migliorare la sicurezza nazionale russa agendo come una linea di difesa avanzata contro le presenze straniere mentre la regione attira aumentare gli investimenti internazionali, garantire il futuro economico della Russia e creare un punto di partenza per la proiezione della potenza nel Nord Atlantico.

La Rotta del Mare del Nord, una via d’acqua lunga 5.600 chilometri che si estende dallo stretto di Bering al Mar di Kara, è vista dalla Russia come una via d’acqua interna strategicamente importante. Al contrario, notano che la maggior parte dei membri della comunità internazionale la vede come un passaggio internazionale.

L’Artico poi detiene il 13% delle riserve mondiali di petrolio non ancora scoperte, il 30% di gas naturale non ancora scoperto e un valore di 1 trilione di dollari di petrolio. minerali preziosi come palladio, cobalto e nichel, richiesti da varie industrie high-tech.

Queste risorse stanno stimolando una corsa internazionale per l’Artico poiché il riscaldamento globale le rende più accessibili. Il Canada, gli Stati Uniti e i paesi scandinavi hanno una presenza artica sostanziale. La Cina si è dichiarata uno “stato vicino all’Artico” nel 2018, ponendo le basi per una grande competizione di potere nella regione ghiacciata, un tempo remota e inaccessibile.

La Russia ha affidato il controllo burocratico della rotta nordica alla sua agenzia per l’energia nucleare, Rosatom, e ha limitato il passaggio di navi da guerra straniere senza una notifica di 45 giorni e un permesso governativo.

Parlando della militarizzazione russa dell’Artico, Mosca ha stazionato missili da crociera a lungo raggio che possono colpire obiettivi canadesi e statunitensi, con i suoi bombardieri che testano le difese degli approcci settentrionali e lo stazionamento di un sottomarino missilistico da crociera sulla costa del Pacifico; ha riaperto le vecchie basi sovietiche nell’area, aeroporti compresi e sta dando priorità all’espansione e alla modernizzazione della sua Flotta del Nord, che mira a proiettare la potenza oltre le sue acque costiere “marroni” nell’Atlantico e Pacifico.

I rami militari artici della Russia, in particolare la Flotta del Nord, mantengono una credibile capacità nucleare di secondo attacco nonostante i costi materiali e umani della guerra russa in Ucraina.

Anna Lotti

