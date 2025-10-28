ARTICO. L’interesse strategico russo passa per l’Anno della Geografia

È stato durante il Congresso della Società Geografica Russa della scorsa settimana che Putin ha annunciato che il 2027 sarà il cosiddetto “Anno della Geografia” in Russia.

“Dato il contributo dato dai nostri geografi nel corso della storia al rafforzamento dello Stato e la fondamentale importanza della scienza geografica, chiedo al governo di prendere in considerazione l’idea di dichiarare il 2027 Anno della Geografia”, ha dichiarato il presidente russo in un discorso. “Questo è importante per noi dal punto di vista politico”, ha spiegato, sottolineando che “l’evento principale dell’anno sarà il consolidamento delle mappe – nuove mappe – della Federazione Russa”, riporta Barents Observer.

Putin ha sottolineato l’importanza dell’Artico e ha affermato che “le enormi esperienze della Società nelle difficili condizioni polari saranno utilizzate per lo sviluppo di programmi di sviluppo”.

Fin dalla sua fondazione nel 1845, la Società Geografica è stata uno strumento utilizzato nella spinta espansionistica dell’impero russo. Promuove attivamente il patriottismo e la visione del mondo del Cremlino tra i giovani russi.

Il patriottismo rimane al centro delle attività, ha spiegato Putin: ”Questo scopo rimane rilevante ancora oggi, poiché il patriottismo è un senso di appartenenza al destino della Patria, e la responsabilità per il suo futuro nasce dalla conoscenza della sua storia e geografia, nonché del suo patrimonio culturale e naturale”.

Secondo il Presidente russo, l'”Anno della Geografia” includerà anche la costruzione di un Museo di Geografia: ”Sarà il più grande e il più bel museo geografico specializzato del mondo”, ha sottolineato.

Il congresso della Società Geografica russa ha visto la partecipazione di 195 delegati provenienti da 89 regioni, compresi i territori ucraini annessi durante la guerra. È stato adottato un nuovo statuto e l’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu è stato rieletto presidente della società.

“Tutto indica che la Società geografica russa sta entrando in una nuova fase della sua evoluzione”, ha riferito l’organizzazione.

Maddalena Ingroia

