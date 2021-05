ARTICO. Il Polo Nord si scalda più velocemente del pianeta

L’Artico si è riscaldato tre volte più velocemente del pianeta nel suo complesso, e più velocemente di quanto si pensasse in precedenza. Il ghiaccio marino artico sembra essere una vittima precoce dell’aumento delle temperature, con ogni frazione di grado che fa una grande differenza: la possibilità che scompaia del tutto in estate è 10 volte maggiore se la Terra si riscaldasse di 2 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali rispetto a 1,5C, l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi del 2015.

La scoperta è stata resa pubblica dal Programma di monitoraggio e valutazione dell’Artico, Amap, in un rapporto fatto uscire con la riunione ministeriale di questa settimana del Consiglio Artico a Reykjavik.

In meno di mezzo secolo, dal 1971 al 2019, la temperatura media annua dell’Artico è aumentata di 3,1C, rispetto a 1C per l’intero pianeta.

Questo è più di quanto si sospettasse in precedenza. In un rapporto del 2019 sugli spazi ghiacciati della Terra, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Ipcc, ha concluso che la temperatura dell’aria superficiale artica è probabilmente aumentata «di più del doppio della media globale».

Secondo i ricercatori, riporta Times of Malta, un punto di svolta è avvenuto nel 2004, quando la temperatura nell’Artico è aumentata per ragioni in gran parte inspiegabili. Da allora, il riscaldamento è continuato ad un tasso del 30% superiore a quello dei decenni precedenti.

La regione sta ora sperimentando più eventi caldi invernali e di più lunga durata, riporta Afp. Durante i mesi estivi da giugno a settembre, si aggiunge il calore dell’oceano, che è sempre più libero dal ghiaccio e dall’isolamento che fornisce. E il riscaldamento non finirà presto.

Secondo le previsioni, entro la fine del secolo le temperature medie nell’Artico dovrebbero aumentare da 3,3 a 10 gradi oltre la media del periodo 1985-2014. La cifra finale dipende da quanto rapidamente l’umanità riduce le emissioni di gas serra.

Il riscaldamento ha conseguenze immediate per l’ecosistema artico, inclusi i cambiamenti nell’habitat, nelle abitudini alimentari e nelle interazioni tra gli animali e la migrazione di alcune specie. Dalla Siberia all’Alaska, anche gli incendi boschivi sono diventati un problema.

Le conseguenze sono drammatiche anche per i quattro milioni di persone che vivono nella regione, specialmente per i popoli indigeni.

Un Artico più caldo è anche più umido, con la pioggia che sostituisce la neve.

Lo scioglimento di centinaia di miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno in Groenlandia porta all’aumento del livello del mare, che mette in pericolo la vita delle persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza.

Il ritiro dei ghiacci ha aperto opportunità economiche incluse nuove zone di pesca, nuove rotte di navigazione commerciale e un più facile accesso a potenziali risorse minerarie, petrolifere e di gas.

Tuttavia, il potenziale di espansione di queste industrie è temperato dagli sforzi per limitare le emissioni di gas serra e raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’accordo di Parigi.

Maddalena Ingrao