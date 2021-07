ARTICO. Gli USA pensano a missioni FONOPS contro la Russia

Gli Stati Uniti hanno bisogno di espandere le loro operazioni nell’Artico per contrastare la presenza della Russia, ha detto lunedì il capo della Guardia Costiera degli Stati Uniti. Questo potrebbe includere “operazioni di libertà di navigazione” (Fonops) come gli Stati Uniti usano per sfidare le rivendicazioni marittime di altre nazioni che non approvano.

“La presenza equivale all’influenza nell’Artico. E in questo momento … siamo tristemente carenti come nazione in termini di capacità”, ha detto il comandante della Guardia Costiera degli Stati Uniti Karl Schultz al think tank conservatore Brookings Institution a Washington, DC, ripoterà Sputnik.

La regione è sede di notevoli risorse naturali, tra cui un valore stimato di 1 trilione di dollari di minerali, un terzo del gas naturale liquefatto (LNG) del mondo, e ricche zone di pesca – molte delle quali sono rimaste inutilizzate a causa del clima rigido, permafrost e ghiaccio marino. Ha anche un grande potenziale di viaggio come alternativa al canale di Suez o al Capo di Buona Speranza. Mentre il cambiamento climatico aumenta le temperature medie della regione e fa ritritare i ghiacci, le potenze globali guardano all’Artico come futura Nuova Frontiera.

«Ciò che ci preoccupa è il modo in cui la Russia si comporta in questo spazio – le stesse preoccupazioni che abbiamo sull’ordine internazionale basato sulle regole e l’aderenza, la moderna governance marittima», ha detto Schultz «La Guardia Costiera porta un sacco di ‘street cred’; siamo riconosciuti in tutto il mondo come aderenti e modello di questi comportamenti (…) L’Artico potrebbe essere uno di quei luoghi potenziali per le future operazioni di libertà di navigazione», ha poi detto.

Gli Stati Uniti hanno usato i Fonops negli ultimi anni per sfidare le ritenute eccessive rivendicazioni marittime, principalmente da nazioni indicate dal Pentagono come avversari degli Stati Uniti come Russia, Cina, Vietnam e Venezuela: ci sono Fonops nel Mar Nero, nel Golfo di Pietro il Grande e nel Mar Cinese Meridionale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 a cui si ispirano queste azioni, è un accordo che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato a causa dell’obiezione ad alcune disposizioni del documento. A gennaio, la Marina degli Stati Uniti ha rilasciato il suo “progetto strategico per l’Artico”, che ha posto le basi per come gli Stati Uniti «continueranno a fornire i giusti livelli e tipi di presenza su, sotto e sopra le acque dell’Artico, assicurando che l’America sia pronta a competere in modo efficace ed efficiente per mantenere equilibri di potere favorevoli. Questo include il rafforzamento dei partenariati cooperativi per assicurare il coordinamento con i principali alleati e partner nella regione».

Anna Lotti