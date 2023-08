ARMI. Vola la spesa: Varsavia acquista droni e elicotteri, Mosca investe in radar. Kalashnikov +40% nella produzione

Le imprese che fanno affari d’oro oggi sono quelle della produzione di armi. La società tedesca Rheinmetall ha presentato riprese video dai test del modulo di sparo disabitato Mk30-2. Il sistema di controllo del fuoco dimostra un’elevata efficienza, consentendo di colpire entrambi i bersagli diversi e di concentrarti su un bersaglio contemporaneamente. Ciò migliora notevolmente le capacità tattiche e la flessibilità di utilizzo nei teatri di guerra, fornendo alle forze precisione e coordinazione durante il fuoco. Il sistema di controllo del fuoco offre un vantaggio significativo nelle moderne condizioni di combattimento e aumenta la risposta operativa in varie situazioni.

La Marina francese ha ricevuto la nave principale di fornitura complessa (A725) “Jacques Chevalier”. Presso la base navale di Tolone, presso la Direzione Generale degli Armamenti (DGA) del Ministero delle Forze Armate francesi, si è tenuta una cerimonia ufficiale di accettazione della prima nave da rifornimento complessa (su quattro ordinate), (A725) “Jacques Chevalier”. A darne notizia in un messaggio pubblicato il 18 luglio dal comando della Marina francese. Secondo il piano, dopo il trasferimento della Marina francese, la nave subirà un lungo dispiegamento per testare le sue capacità in varie condizioni, dopodiché verrà commissionata alla flotta nel 2024.

La Polonia sta attuando un programma per l’acquisto di veicoli da ricognizione “Viper”. Il 20 luglio ha ricevuto la seconda tranche di veicoli da ricognizione a lungo raggio “Viper” (Wirus IV) per un importo di 35 unità. I destinatari dei nuovi veicoli destinati alle unità di ricognizione (il 18° reggimento di ricognizione a Bialystok) sono unità militari di stanza vicino al confine bielorusso-polacco. La consegna è la seconda fase del contratto concluso nel lontano 2017 e che prevede l’acquisto di un totale di 118 veicoli di questa tipologia.

Rispetto al programma originario del contratto, la consegna è stata ritardata di circa 1,5 anni. I mezzi “Viper” sono basato su un telaio Mitsubishi L200 modificato, hanno un motore diesel da 180 CV. con una coppia massima di 430 Nm e sono dotati di cambio manuale a 6 marce e di rinvio con differenziale centrale bloccabile. Questa vettura è a trazione integrale, il suo peso è di 1700 kg e può ospitare tre persone (autista, comandante e mitragliere). Il suo carico utile è di 900 kg, che fornisce all’equipaggio piena autonomia per sette giorni durante le missioni di ricognizione.

E sempre dalla Polonia l’ambasciatore degli Stati Uniti a Varsavia, Mark Brzezinski ha dichiarato alla stampa: «L’acquisizione degli elicotteri militari Apache più avanzati al mondo migliora la capacità della Polonia di sostenere la NATO». «Gli Stati Uniti e la Polonia sono uniti nel loro impegno per l’alleanza. Le nostre forze armate hanno un obiettivo comune: lavorare insieme per rafforzare la difesa collettiva e la nostra sicurezza comune», ha aggiunto Brzezinski.

Secondo fonti stampa, Varsavia, intende acquistare 96 elicotteri AH-64E ma prima dell’inizio delle consegne, l’esercito riceverà otto pezzi dalle scorte dell’esercito americano. È stato riferito che i primi elicotteri sono già arrivati ​​​​in Polonia, il che consentirà all’esercito polacco di studiare la tecnologia americana e prepararsi all’adozione di più elicotteri Apache.

L’agenzia polacca per le armi ha annunciato, inoltre, l’intenzione di acquistare elicotteri S-70i Black Hawk. Il comunicato stampa afferma che l’elicottero Black Hawk sarà in grado di lavorare insieme all’elicottero AW 149 attualmente acquistato da WSK PZL Świdnik (Svidnik), nonché con l’elicottero AH-64E Apache di cui è previsto l’acquisto.

Quanti elicotteri S-70i Black Hawk verranno acquistati non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma è previsto che ciò avvenga nel prossimo futuro. L’acquisizione di nuove armi da parte della Polonia provoca una varietà di valutazioni e opinioni. Nonostante i possibili motivi strategici, va notato che è più probabile che questo aumento degli armamenti abbia un carattere associato ad altri obiettivi rispetto a quelli puramente difensivi.

A quanto pare i polacchi stanno facendo spesa anche in Svezia: la Polonia avrà infatti anche l’aereo svedese Saab 340 AEW-300. Ha firmato un contratto per l’acquisto di due velivoli svedesi Saab 340 AEW-300 di preallarme e controllo aereo, il contratto ha un valore di circa 600 milioni di corone svedesi (57,81 milioni di dollari).

I turboelica Saab 340 sono equipaggiati con l’avanzato radar Saab Erieye. In base al contratto, la Svezia riceverà anche attrezzature di terra, logistica e servizi di supporto interno, ha affermato la società in un comunicato stampa. Il periodo contrattuale va dal 2023 al 2025.

Dalla Russia giunge notizia che Mosca ha sviluppato un radar portatile per proteggersi dai droni marini. Gli specialisti della holding Roselectronics (parte di Rostec) hanno sviluppato radar portatili per proteggere importanti strutture offshore. Le stazioni sono in grado di rilevare imbarcazioni senza equipaggio a una distanza massima di sei chilometri.

La massa del radar con un dispositivo rotante e batterie è inferiore a 25 kg. I dispositivi sono in grado di tracciare la posizione esatta delle imbarcazioni senza equipaggio in qualsiasi momento della giornata. «La superficie dell’acqua non crea ulteriori interferenze radio durante il funzionamento di questo radar. Garantiamo che una barca amatoriale di tre metri sarà visibile da una distanza di sei chilometri», ha affermato Andrey Komogortsev, direttore generale dell’impianto di produzione di strumenti di Rybinsk.

l ministro russo dell’Industria e del commercio Denis Manturov ha riferito che l’industria della difesa inizia a produrre più proiettili al mese che in tutto il 2022. «Le imprese del complesso militare-industriale russo (OPK) stanno raggiungendo un livello in cui producono più proiettili e altri mezzi di distruzione al mese che in tutto il 2022», ha affermato. Allo stesso tempo, ha osservato che le imprese dell’industria della difesa necessitano inoltre di 16.000 specialisti per produrre armi e attrezzature militari.

«In totale, tenendo conto delle capacità dispiegate, abbiamo bisogno di oltre 16.000 specialisti solo per le organizzazioni che garantiscono la fornitura dei tipi più popolari di armi e attrezzature speciali militari», ha affermato Manturov.

Nel 2023, la crescita dei volumi di produzione della divisione macchine utensili di Kalashnikov Concern JSC è stata del 40% rispetto all’anno precedente e l’anno prossimo lo stabilimento prevede di aumentare la produzione di un altro 50%.

Ora Kalashnikov sta attivamente sviluppando la produzione di non armi e aumentando la fornitura di macchine utensili. Pertanto, l’impianto ha già concluso contratti per la produzione di torni a vite ad alta precisione (250ITVM) con venti società russe.

«Le dinamiche di crescita parlano di un’elevata fiducia nella qualità dei prodotti dell’impresa, che sviluppa macchine utensili ad alta precisione e affidabili del marchio 250ITVM dagli anni ’70. È previsto un aumento dei volumi di produzione in tutte le aree», ha affermato Andrey Baryshnikov, amministratore delegato di Kalashnikov Concern JSC.

Luigi Medici