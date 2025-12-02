ARMI. Aumentano morti e feriti per causa delle mine antiuomo 

Morti e feriti causati da mine antiuomo e ordigni inesplosi hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni nel 2024, a causa dei conflitti in Siria e Myanmar.

I dati del Landmine Monitor 2025 giungono mentre diversi paesi europei si stanno ritirando da un trattato che vieta l’uso delle mine antiuomo, citando la minaccia di un’aggressione russa. Lo scorso anno sono stati registrati oltre 6.000 incidenti, tra cui 1.945 morti e 4.325 feriti, il totale annuo più alto dal 2020, secondo il rapporto Landmine Monitor 2025. Quasi il 90% delle vittime erano civili, di cui quasi la metà donne e bambini.

L’aumento si è registrato principalmente nelle zone di conflitto in Siria e Myanmar. In Siria, i residenti che tornano a casa affrontano rischi crescenti a causa degli ordigni inesplosi dopo la caduta dell’ex presidente Bashar al-Assad. Il Myanmar ha registrato il numero più alto di incidenti, oltre 2.000, a causa del crescente utilizzo sia da parte dell’esercito che di gruppi armati non statali.

Diverse nazioni europee stanno cercando di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo. Il trattato, entrato in vigore nel 1999, proibisce a 166 stati di utilizzare, immagazzinare, produrre e trasferire mine antiuomo e impone alle parti di bonificare le aree contaminate e assistere le vittime.

L’Ucraina ha annunciato il suo ritiro dalla Convenzione il 29 giugno, con analisti militari che affermano che ciò potrebbe contribuire a rallentare, apre una nuova scheda, l’avanzata russa nel paese. Russia e Myanmar, non firmatari del trattato, hanno fatto ampio uso di mine antiuomo, secondo il rapporto. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Polonia sono tutte in procinto di uscire legalmente dalla convenzione a causa di quelle che definiscono crescenti minacce militari da parte della Russia.

“Alcuni stati hanno adottato misure che minacciano concretamente la solidità della convenzione”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Yeshua Moser-Puangsuwan, responsabile della politica di dismissione di Landmine Monitor 2025. Secondo il rapporto, i tagli ai finanziamenti dei donatori, compresi quelli degli Stati Uniti, hanno portato a una riduzione del sostegno ai sopravvissuti e alla chiusura di diversi programmi umanitari di sminamento rispetto agli anni precedenti.

Guardando al 2026, “è probabile che tutti gli stati possano registrare un calo dei finanziamenti”, ha affermato Ruth Bottomley, responsabile della ricerca sui finanziamenti per l’azione contro le mine di Landmine Monitor 2025.

I programmi di lotta contro le mine antiuomo sono terminati in Afghanistan, Iraq, Yemen, Colombia, Tagikistan e Zimbabwe a seguito dei tagli ai finanziamenti statunitensi, che in precedenza rappresentavano un terzo del totale internazionale, ha affermato Bottomley.

Tommaso Dal Passo

