ARMENIA. Fatti i primi passi per aderire all’UE

Giovedì 9 gennaio, il primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha confermato che il suo governo ha approvato la preparazione di un disegno di legge che segnerà l’inizio dell’adesione all’Unione Europea.

Secondo la legge armena, riporta il Kyiv Post, una petizione che raccoglie almeno 50.000 firme deve essere oggetto di un dibattito parlamentare. La Commissione elettorale centrale del paese ha confermato il 10 dicembre che una petizione che chiedeva al paese di cercare di entrare a far parte dell’UE aveva raggiunto la soglia legale, in base alla quale il parlamento deve discutere la proposta.

Pashinyan ha affermato che il suo governo aveva concordato l’iter per preparare un disegno di legge che avrebbe avviato il processo di adesione dell’Armenia all’UE. Tuttavia, ha sottolineato il fatto che, sebbene il disegno di legge sarebbe stato sottoposto all’esame del parlamento, la decisione finale di entrare nell’UE avrebbe potuto essere presa solo a seguito di un referendum nazionale. Oltre ad approvare il disegno di legge in linea di principio, Pashinyan ha affermato che il suo governo ha proposto alcune modifiche che avrebbero soddisfatto meglio la normativa armena.

Il ministro degli Esteri Ararat Mirzoyan ha affermato che la cooperazione tra Armenia e UE si è intensificata negli ultimi anni, per includere il supporto a Yerevan nei settori politico, economico, democratico e di sicurezza.

L’Armenia e l’UE hanno finalizzato un accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) nel 2017. La relazione è stata sottolineata dall’allora Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, nel giugno 2019, che ha sottolineato che se Georgia e Turchia avessero aderito all’UE, l’Armenia avrebbe avuto un confine con il blocco.

Nel marzo 2024, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in base alla quale l’Armenia soddisfa i requisiti dell’articolo 49 della Carta dell’UE e che era quindi idonea a presentare domanda di adesione all’Unione. L’articolo afferma che gli stati candidati devono dimostrare rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

L’Armenia è diventata sempre più “occidentale” poiché le relazioni con la Russia si sono deteriorate a causa di eventi come la Rivoluzione armena del 2018, la Guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, gli scontri tra Armenia e Azerbaigian del settembre 2022, l’invasione russa dell’Ucraina e soprattutto il Blocco del Nagorno-Karabakh del 2022-2023 che ha portato alla cacciata di migliaia di armeni dall’enclave.

La frattura è stata sottolineata di recente il 4 dicembre, quando Pashinyan ha detto al parlamento che Yerevan aveva superato il “punto di non ritorno” per quanto riguarda la sua appartenenza all’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, CSTO.

Le sue osservazioni erano una risposta a una dichiarazione del Presidente russo Vladimir Putin secondo cui la CSTO non era stata in grado di intervenire nei conflitti del 2020 tra Armenia e Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh perché “non si è verificato sul territorio armeno”.

Pashinyan ha affermato: “Con tutto il rispetto per il presidente russo, questa dichiarazione evidenzia le questioni fondamentali all’interno della CSTO”. Ha accusato la CSTO e, implicitamente, Putin di non aver agito in base alle rassicurazioni fornite a Yerevan sul fatto che avrebbe protetto i confini dell’Armenia, che il Cremlino aveva liquidato come “affermazioni ambigue relative a confini indefiniti”.

L’Armenia ha congelato la sua partecipazione alle attività della CSTO, senza ritirarsi formalmente dall’organizzazione. Si è ritirata dalle esercitazioni militari congiunte a settembre, si è ritirata dalla riunione del Consiglio di sicurezza della CSTO il 28 novembre e da altre riunioni da allora.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/