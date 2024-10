ARGENTINA. YPF sposta il comando di VacaMuerta a Buenos Aires

La compagnia petrolifera statale argentina YPF ha annunciato martedì che avrebbe aperto un centro operativo nella sua torre nell’esclusivo quartiere di Puerto Madero a Buenos Aires per gestire Vaca Muerta. Si prevede che la mossa ridurrà i costi del 30% e farà risparmiare fino a 1,5 miliardi di dollari all’anno.

Il Real Time Operation Center di YPF, ora situato nel Pelagatti Building, nel centro di Neuquén, dista circa 100 chilometri da Vaca Muerta. Tuttavia, l’AD di YPF Horacio Marín, che in precedenza aveva lavorato presso Tecpetrol, ha scelto il modello di controllo operativo di ExxonMobil, che si concentra sulla velocità nelle decisioni in tempo reale, riporta MercoPress.

Secondo la decisione di Marín, il cervello di YPF per Vaca Muerta si sposterà al 26° piano dell’edificio aziendale di Puerto Madero progettato dall’architetto César Pelli e inaugurato nel 2008.

Secondo Marín, la complessità tecnologica che verrà raggiunta lì farà credere al visitatore che “siamo in un progetto per raggiungere Marte e non di perforare pozzi a Vaca Muerta”, a quasi 1.300 chilometri di distanza. “Le decisioni di perforazione e completamento saranno prese in tempo reale da Buenos Aires e, per questo, è necessario avere i migliori professionisti nella stessa stanza per prendere le decisioni”, ha affermato.

Marín ha ricordato che ExxonMobil ha dimezzato il suo tasso di perforazione in soli 18 mesi, in una nuova era del settore in cui le decisioni non vengono più prese in base al lavoro dell’uomo dell’azienda ai piedi del pozzo, a cui sono state delegate molteplici responsabilità a causa della mancanza di tecnologia adeguata.

YPF ha un massimo di 10.000 pozzi in tutte le sue sedi, comprese le aree in cui è associata a società terze. Il contesto della decisione è di massimizzare l’efficienza nell’operazione e nella produzione e a questo scopo è stata identificata la necessità di ridurre il ciclo del pozzo, vale a dire dal momento in cui si entra nell’area fino a quando non viene messa in produzione.

Finora quest’anno, YPF ha segnalato miglioramenti del 20% nella velocità di perforazione. Anche la produzione di scisto è aumentata del 20%, passando da 105.000 barili di greggio a gennaio ai recenti picchi superiori a 130.000 e 140.000 previsti per dicembre. Inoltre, è stato segnalato un progresso del 12% nelle fratture.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/