ARGENTINA. YPF e Petronas investono nel GNL di Vaca Muerta 

La compagnia petrolifera statale argentina YPF e la malese Petronas investiranno oltre 30 miliardi di dollari per costruire un impianto di gas naturale liquefatto, Gnl, nella provincia patagonica di Río Negro, ponendo così fine alle speculazioni secondo cui tale impianto avrebbe dovuto essere o avrebbe dovuto essere insediato nell’area di Bahía Blanca nella provincia di Buenos Aires.

Con l’impianto a Sierra Grande, Río Negro, il consorzio diventerebbe il quinto produttore mondiale di Gnl. Il consiglio di amministrazione di YPF ha scelto all’unanimità Sierra Grande dopo un approfondito processo di valutazione tecnica ed economica che ha scoperto che la posizione di Rio Negro offriva vantaggi significativi rispetto alla proposta iniziale di Bahía Blanca.

Uno di questi fattori è che sono necessarie condotte più corte per trasportare il gas naturale da Vaca Muerta, il che rappresenta costi inferiori e maggiore efficienza. Inoltre, la profondità del mare nell’area di Sierra Grande è maggiore, riducendo al minimo la necessità di dragaggio per ottenere un pescaggio adeguato.

Gli esperti hanno anche preso in considerazione la disponibilità di porzioni di terra più grandi e una minore interferenza con altre attività sociali ed economiche nella zona. Inoltre, la provincia di Río Negro offriva condizioni ottimali per lo sviluppo del progetto che mirava a dare impulso all’economia della Patagonia.

Entrambe le società hanno evidenziato in una dichiarazione che Río Negro ha “migliori aspetti economici per il progetto, anche se Buenos Aires dovesse eguagliare i benefici fiscali”, secondo un rapporto della società di consulenza internazionale Arthur D. Little. Río Negro può sviluppare un porto in acque profonde dove possono entrare grandi navi “superpetroliere” e ridurre i costi di trasporto, è stato anche spiegato. In breve, l’area della Sierra Grande “sembra la migliore opzione”, ha continuato il documento.

YPF e Petronas cercheranno di convincere le altre compagnie petrolifere del paese coinvolte nella produzione di gas naturale (PAE, Total Austral, Tecpetrol, Pampa Energía, CGC e Wintershall Dea, tra le altre) a unirsi a una partnership per esportazioni su larga scala. Sono già stati programmati incontri con potenziali acquirenti, è stato riferito.

I legami tra YPF e Petronas risalgono al 2014 con lo sviluppo del La Amarga Chica Unconventional Block a Vaca Muerta. Con un investimento congiunto del valore di 1,5 miliardi di dollari, questa alleanza fa parte dell’ambizioso piano di YPF, che prevede un investimento di 10 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.

Si prevede che l’impianto Sierra Grande LNG genererà numerosi posti di lavoro diretti e indiretti con la riattivazione del porto di Punta Colorada, che a sua volta potrebbe attrarre altre industrie a insediarsi nella zona.

Lucia Giannini

