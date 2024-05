ARGENTINA. Tutto è pronto per la dollarizzazione

Il ministro dell’Economia argentino Luis ‘Toto’ Caputo ha detto mercoledì che l’amministrazione libertaria del presidente Javier Milei ritiene che il governo abbia “tutto pronto per la dollarizzazione”. La “ripresa è molto vicina”, ha aggiunto mentre il dollaro “blu” (un eufemismo per “mercato nero”) si è ripreso dopo che è diventato evidente che il governo non sarebbe stato in grado di mantenere la promessa di Milei di firmare un accordo con il governi provinciali entro il 25 maggio.

In questo scenario, Caputo ha insistito sulla necessità che l’Argentina uscisse dalle “scorte” di cambio detenendo la parità tra il peso argentino e il dollaro statunitense, che ha raggiunto 1.100 AR$/1 USD, il livello più alto dal 21 febbraio con un Divario del 24% rispetto alla quotazione ufficiale, riporta MercoPress.

Negli ambienti finanziari di Buenos Aires si ritiene inoltre che il recente aumento sia dovuto alla decisione della Banca Centrale di abbassare il tasso di interesse di base al 40%.

“Abbiamo tutto pronto per la dollarizzazione. È molto ben studiato”, ha sottolineato Caputo. “Stiamo facendo quello che avevamo detto che avremmo fatto e quello che avevamo detto che sarebbe successo sta accadendo”, ha continuato celebrando l’inflazione mensile dell’8,8% di aprile, che ha dimostrato che il governo era “sulla strada giusta”.

“La cosa importante nel ridurre l’inflazione è iniziare a riattivare il credito. Senza credito un Paese non funziona”, ha osservato anche Caputo. “Siamo passati da una situazione di iperinflazione a mutui a 20 e 30 anni in cinque mesi”, ha sottolineato in un’intervista televisiva.

Per quanto riguarda la cosiddetta legge Omnibus, attualmente all’esame del Senato, Caputo si è detto “molto ottimista” sulla sua approvazione, anche se un ritardo in questo senso ha fatto nascere poche speranze di firmare il “Patto di maggio” con cui Milei aveva acquistato la sua amministrazione da qualche tempo poiché un numero crescente di argentini hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.

Caputo ha anche detto che i potenziali investitori esteri sono rimasti “stupiti dalla velocità dei cambiamenti e il Presidente è un polo di attrazione per le sue idee”.

Il Ministro ha inoltre sottolineato che il governo “non controlla i prezzi, controlla il comportamento” che “funziona in tutti i paesi”.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/