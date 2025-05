ARGENTINA. Trovato mega giacimento aurifero

Un’enorme riserva aurea di oltre 11 milioni di once è stata scoperta nella provincia argentina di Salta, presso il progetto Lindero, a 260 km dalla capitale del territorio.

Inizialmente destinato al rame, il sito ha rivelato un giacimento con 84 milioni di tonnellate di materiale a 0,6 grammi per tonnellata, rendendolo una delle scoperte più significative del Sud America. Il progetto, sfruttando le infrastrutture esistenti, sta stimolando la crescita economica attraverso la creazione di posti di lavoro, l’edilizia e la logistica, riporta MercoPress.

Il ruolo dell’oro nella tecnologia, dall’elettronica all’energia solare, accresce il valore strategico della scoperta, posizionando l’Argentina come attore chiave nel mercato globale dei metalli preziosi, con altri progetti in province come San Juan e Catamarca.

La scoperta di Salta sta già trasformando economicamente la regione, con operazioni di estrazione avanzate in corso, supportate da investimenti internazionali e dalle infrastrutture esistenti.

La società responsabile del progetto Salta ha già avviato lo sfruttamento con macchinari all’avanguardia e il supporto di investimenti internazionali. Oltre al settore minerario, si prevede che la scoperta si tradurrà in un progresso nell’edilizia, nei trasporti, nei servizi logistici e nell’occupazione, grazie allo sviluppo previsto di energia solare, batterie di nuova generazione e dispositivi di connettività avanzati.

È stato inoltre spiegato che, con l’avanzare della transizione tecnologica, le risorse minerarie acquisiscono un valore geopolitico crescente.

A San Juan, il progetto Lunahuasi si concentra su minerali come rame e oro. Sta attirando l’attenzione degli investitori grazie al suo potenziale geologico, mentre l’iniziativa La Coipita sta avanzando negli studi per consolidarne la fattibilità come progetto su larga scala. Entrambi rafforzano l’importanza di San Juan come polo minerario chiave del paese.

A Salta, il progetto Organullo si posiziona come un’iniziativa promettente nell’esplorazione di oro e altri metalli preziosi. Le attività in questa regione sottolineano l’interesse delle compagnie minerarie a diversificare le proprie attività e a sfruttare le risorse della provincia, nota per la sua ricchezza geologica.

A Catamarca, il progetto di rame MARA, uno dei più importanti del paese, prevede di aderire al Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti (RIGI), che potrebbe facilitarne il finanziamento e lo sviluppo. MARA combina i giacimenti di Agua Rica e Alumbrera. Pertanto, si prevede che genererà migliaia di posti di lavoro e milioni di dollari di esportazioni.

L’attività mineraria sottolinea il potenziale dell’Argentina per diventare leader regionale nel settore del rame, dell’oro e del litio. Evidenzia inoltre l’importanza di politiche come il RIGI nell’attrarre investimenti, con otto progetti che hanno già presentato domanda di adesione per investimenti superiori a 7,838 miliardi di dollari a Salta (4 progetti: Pastos Grandes, Sal de Oro, Sal de Vida e Taca Taca); San Juan (3 progetti: Gualcamayo, Filo del Sol e Josemaría) e Catamarca (1 progetto: Hombre Muerto Oeste).

Lucia Giannini

