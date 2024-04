ARGENTINA. Rafforzati i controlli al confine boliviano: iraniani in Bolivia

Dopo aver annunciato la sua incrollabile alleanza con Israele nell’attuale crisi in Medio Oriente, il governo argentino del presidente Javier Milei ha aumentato l’allarme di sicurezza sul confine settentrionale dato l’allineamento militare della Bolivia con l’Iran, ma lo ha abbassato da “arancione” a “giallo” in altre parti del paese.

Il governo ha deciso lo scorso lunedì di abbassare il livello di allerta da “arancione” a “moderato” nel paese a causa dell’offensiva iraniana contro Israele in Medio Oriente, ma vengono mantenuti controlli rafforzati nei punti chiave, come alla frontiera boliviana “perché lì è stato un memorandum firmato da Bolivia e Iran”, in base al quale le forze d’élite iraniane sono di stanza nel paese sudamericano, ha detto Bullrich in un’intervista televisiva, ripresa da MercoPress. La strategia dell’Argentina è in linea con quella adottata dagli Stati Uniti, ha spiegato anche la politica argentina.

Le autorità di frontiera argentine sono particolarmente vigili nel caso in cui qualcuno che non parli spagnolo tentasse di entrare nel paese con un passaporto boliviano dopo le voci secondo cui molti di questi documenti potrebbero essere stati distribuiti come parte dell’accordo tra La Paz e Teheran. Secondo i media locali, l’amministrazione Milei è sensibile al legame tra lo Stato boliviano e l’Iran almeno dal febbraio di quest’anno in seguito all’accordo di cooperazione del 2023 tra il ministro della Difesa boliviano Edmundo Novillo e il suo omologo iraniano.

L’Argentina è anche molto sensibile ai conflitti in Medio Oriente dopo che l’Iran fu ritenuto responsabile dell’attentato all’ambasciata israeliana a Buenos Aires nel 1992 e all’Associazione argentino-israeliana per il benessere, Amia, nel 1994. Entrambi gli attacchi combinati provocarono la morte di oltre 100 persone e molti centinaia di feriti.

Nonostante la massima allerta, Buenos Aires ha ordinato la riapertura delle sue ambasciate in Israele, Iran, Libano e Siria, dopo la decisione di chiuderle sabato sera a causa dell’alto rischio.

Per quanto riguarda la posizione dell’Argentina di fronte al nuovo conflitto internazionale, il portavoce presidenziale Manuel Adorni ha affermato che la posizione di Milei non ha cambiato in alcun modo la situazione sul fronte interno. “Non riteniamo che porsi di fronte a un problema che il mondo ha ci renda un bersaglio o cambi la situazione in un Paese che ha già subito attentati. Il terrorismo cerca sempre, qualunque cosa accada, ma cerca sempre di danneggiare i più deboli, l’intero approccio”.

Dopo che l’Iran ha attaccato Israele, Milei ha interrotto il suo viaggio all’estero ed è tornato a Buenos Aires per presiedere una riunione di gabinetto di emergenza. Inizialmente era stato riferito che l’ambasciatore israeliano Eyal Sela aveva partecipato all’incontro, ma Milei ha detto lunedì che il diplomatico si era limitato a informare i partecipanti sugli eventi in corso, dopodiché se n’era andato.

Solo allora è iniziata la riunione del gabinetto, ha insistito Milei dopo aver obiettato alla presenza di un funzionario straniero in una riunione di interesse nazionale. Il Presidente ha inoltre sostenuto che al giornalista Jorge Lanata era stata consegnata “una busta” sottobanco per fare queste osservazioni e che sarebbe stato quindi denunciato per questo. “Critiche sì. Bugie no”, ha sottolineato Milei. “Jorgito, non mentire. Durante l’incontro l’ambasciatore ha raccontato la visione ufficiale di Israele e poi se n’è andato”, ha sottolineato il Presidente.

Maddalena Ingrao

