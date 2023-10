ARGENTINA. Orion per l’aviazione di Buenos Aires

Alla fine Buenos Aires ce l’ha fatta.

Con il consenso degli Stati Uniti, le autorità argentine hanno finalmente raggiunto un accordo con il governo norvegese per l’acquisto di quattro aerei da pattugliamento marittimo Lockheed Martin P-3 Orion, il ministro della Difesa argentino Jorge Taiana e il direttore D3 della Norwegian Defense Materiel Agency (NDMA) Magnus Lo ha annunciato Hansvold durante una cerimonia a bordo della nave museo Fragata Sarmiento a Buenos Aires.

I nuovi documenti prevedono un grado di impegno più elevato di una lettera di intenti, ma non garantiscono ancora che venga effettuata l’acquisizione delle unità di seconda mano costruite negli Stati Uniti da assegnare alla Marina per il controllo del Sud Atlantico. Le trattative riguardano 4 velivoli (tre P-3C e un P-3N). Due di essi sono stati dismessi dall’aeronautica militare norvegese alla fine di giugno e il resto è immagazzinato presso le strutture del Gruppo di manutenzione e rigenerazione aerospaziale degli Stati Uniti per gli aerei in eccedenza del Dipartimento della Difesa, riporta MercoPress.

Tutti e quattro dovranno essere sottoposti a ispezioni di aeronavigabilità prima che il contratto da 100 milioni di dollari, da finanziare in tre anni, possa procedere, con un pagamento anticipato di 10 milioni di dollari che comporterebbe almeno una consegna entro la fine del 2023.

L’Orion è un aereo da trasporto quadrimotore di peso medio con ali grandi, dritte ed estese per migliori prestazioni a bassa quota e a bassa velocità, con piloni sottoalari per trasportare missili antinave. La sua autonomia di 12 ore e il raggio operativo di 1.500 miglia nautiche lo rendono in grado di monitorare quasi tutta la costa marittima in un unico volo. Possono essere configurati per missioni di ricognizione di immagini e identificazione di navi.

È stato sviluppato dal turboelica passeggeri quadrimotore noto come Electra C per la Marina degli Stati Uniti per missioni di ricognizione, pattugliamento marittimo a lungo raggio e guerra antisommergibile. Negli anni ’70, la Marina argentina utilizzò tre Lockheed L-188 Electra E per missioni di trasporto e logistica. Secondo quanto riferito, furono anche coinvolti nei cosiddetti “voli della morte” durante la dittatura militare, quando i prigionieri venivano gettati vivi nell’Oceano, e furono utilizzati anche nella guerra del 1982 prima di essere dismessi nel 1998.

Nel 1997, la Marina ha acquistato sei aerei P-3B Orion per lo squadrone di esplorazione aerea e navale per monitorare e controllare la pesca illegale nella zona economica esclusiva. Questi aerei sono diventati obsoleti; solo uno (matricola 6-P-53) è ancora idoneo al volo.

Taiana ha detto che i quattro nuovi velivoli si uniranno al 6-P-53 per una forza di pattugliamento marittimo a lungo raggio composta da 5 velivoli. L’aereo norvegese presenterebbe anche la tecnologia utilizzata dai norvegesi per operare, ad eccezione delle apparecchiature di crittografia delle comunicazioni standard NATO.

«Questi velivoli hanno una speciale capacità di osservazione e anche una grande autonomia che permette loro di volare per molte ore, il che è molto utile per la sorveglianza e il controllo del nostro mare territoriale e soprattutto della nostra zona economica esclusiva. Saranno di grande importanza anche per il sistema di ricerca e salvataggio», ha affermato Taiana.

«L’acquisizione di questi velivoli rappresenta un grande contributo al rafforzamento della politica che stiamo sviluppando per migliorare la sorveglianza e il controllo delle nostre acque. A questo scopo abbiamo creato il Comando Marittimo Congiunto, sotto il quale verranno schierate le quattro nuove motovedette marittime, ma in più avevamo bisogno di un velivolo d’osservazione a lungo raggio come l’Orion, che farà base a Trelew, una base navale speciale stazione di osservazione dell’aviazione», ha aggiunto.

Maddalena Ingrao