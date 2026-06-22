ARGENTINA. Oltre il 60 per cento dei pescherecci argentini di calamari sono di proprietà cinese 

Secondo un rapporto del ricercatore Milko Schvartzman, esperto di pesca illegale e conservazione marina, pubblicato da Infobae, il 63,1% della flotta di pescherecci a jigging che, battendo bandiera argentina, pesca calamari all’interno della Zona Economica Esclusiva argentina è di proprietà di società di origine cinese. Lo studio afferma che 53 degli 84 pescherecci a jigging che catturano calamari sotto bandiera argentina hanno come proprietari o “titolari effettivi” società cinesi, sulla base di osservazioni satellitari di Global Fishing Watch e della traduzione di documenti ufficiali cinesi.

Più della metà di questa flotta, secondo il rapporto, è controllata da cinque società di pesca cinesi, tra cui la China National Fisheries Corporation, di proprietà statale. Le imbarcazioni operano sotto bandiera argentina e soggette alle normative argentine, ma il capitale di controllo è cinese, riporta MercoPress.

Il rapporto sostiene che queste società beneficiano di sussidi occulti da parte di Pechino. In base alla normativa cinese, i prodotti pescati da aziende cinesi in acque straniere sono considerati “prodotti nazionali” e sono esenti da dazi doganali e IVA all’ingresso in Cina, il principale mercato mondiale dei calamari. Aggiungendo il dazio all’importazione (12%) e l’IVA (9%), Schvartzman calcola un vantaggio del 21% rispetto ai concorrenti locali, che secondo il rapporto si traduce in circa 45 milioni di dollari all’anno di benefici aggiuntivi.

Con un margine simile, avverte lo studio, le multinazionali cinesi potrebbero continuare ad acquisire aziende argentine e, in meno di un decennio, assumere il controllo dell’intera flotta nazionale di pescherecci per calamari. Il rapporto collega inoltre almeno il 15,5% dei proprietari effettivi della flotta alla pesca illegale — con almeno quattro casi nel 2025 e nel 2026 sotto bandiere di comodo — e descrive un fenomeno di “riciclaggio biologico”: la miscelazione, negli impianti di lavorazione, del pescato legale argentino con quello non dichiarato proveniente dalla zona di pesca “Mile 201”, che, secondo il rapporto, comprometterebbe la tracciabilità dell’Illex argentinus ed esporrebbe il settore a sanzioni commerciali. Documenta inoltre frodi sul lavoro tramite capitani cinesi e membri dell’equipaggio argentini “firmati”.

Il rapporto mette infine in discussione la decisione del governo di concedere un’estensione delle licenze per la pesca dei calamari a 18 nuove imbarcazioni senza richiedere ai richiedenti di divulgare la propria struttura patrimoniale e i beneficiari effettivi – “lo stesso errore” che, secondo Schvartzman, ha permesso l’attuale concentrazione. Il calamaro è una delle risorse più preziose dell’Atlantico meridionale: ad aprile ha rappresentato il 12% delle esportazioni argentine verso la Cina, quasi alla pari con la carne bovina. Essendo una specie fotosensibile, viene pescato di notte e la luminosità della flotta al miglio 201 è stata catturata persino dallo spazio dalla missione Artemis II.

Tommaso Dal Passo

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