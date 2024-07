ARGENTINA. Monete provinciali perché il peso non ha valore 

La provincia argentina di La Rioja ha finalmente mantenuto la promessa di emettere una propria pseudo-moneta per far fronte ai debiti sul suo territorio. Ufficialmente denominata Debt Cancellation Bonds – Bocade, la moneta di La Rioja è meglio conosciuta come “Chacho” dove “1 Chacho = 1 peso argentino”.

I chacho servono a pagare il 30% degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione e a coprire le altre spese provinciali. Nel 2001 La Rioja aveva già utilizzato lo stesso meccanismo per contrastare la scarsità di pesos. L’assemblea legislativa della provincia aveva approvato la nuova emissione di Chachos nel gennaio di quest’anno.

Questa volta la provincia emetterà chachos per un valore di 15 miliardi di peso argentini, dato il mancato invio da parte del governo federale di 9,3 miliardi di pesos, a causa del quale il governatore Ricardo Quintela ha anche citato in giudizio il governo del presidente Javier Milei davanti alla Corte Suprema che ha giurisdizione originaria in questi casi. importa.

“Siamo costretti a ciò a causa della velocità, della ferocia e della crudeltà dell’aggiustamento che è stato accelerato in 20 giorni”, ha affermato Quintela.

I chachos devono essere accettati anche in qualsiasi negozio che aderisce al programma del governo provinciale o da qualsiasi agenzia statale provinciale che includa le società idriche ed elettriche.

Con banconote del valore di 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e 50.000 Chachos da coniare, potrebbero diventare più utili dei pesos per grandi importi considerando che la banconota più alta del paese vale 10.000 pesos.

Quintela sperava anche che la circolazione di Chachos avrebbe rinvigorito l’economia in declino della provincia. “Si tratta di uno strumento pensato per rilanciare il circuito finanziario locale, riattivando l’economia e i consumi”, ha affermato.

Il governo della Rioja ha inoltre sottolineato che tutte le imprese possono ricevere queste obbligazioni, ma non possono aggiungere alcun sovrapprezzo o riceverle per un valore inferiore.

“Pensare che durante la campagna elettorale sono stato trattato come un pazzo per aver postulato un sistema in cui esisteva una libera concorrenza valutaria, e ora lo stanno promuovendo!” Il presidente Javier Milei ha scritto su X da Davos quando La Rioja ha annunciato per la prima volta l’iniziativa.

“Benvenute nella competizione le valute provinciali che, tengo a precisare, a differenza di quanto accaduto in passato, non saranno in alcun modo salvate dal governo nazionale”, ha aggiunto. “La nazione ha dovuto affrontare la correzione di un deficit pari al 15% del PIL, mentre tutte le province insieme ammontano all’1% del PIL”, aggiunse allora il Presidente. “Con un tale vantaggio, a meno che non siano pessimi, dovrebbero essere quotati molto al di sopra della media”, ha detto.

Secondo la Costituzione argentina, solo il governo federale può emettere moneta. Tuttavia, misure simili furono adottate da numerose province durante la crisi del 2002, sostenendo che i chachos o patacones (l’unità utilizzata allora dalla Provincia di Buenos Aires) non erano denaro ma obbligazioni.

I Chachos prendono il nome dal generale Ángel Vicente Peñaloza (1798–1863) – detto “El Chacho”, uno degli ultimi caudillos a ribellarsi al centralismo di Buenos Aires. Nel novembre del 1863, dopo una sconfitta militare, si arrese al maggiore Pablo Irrazábal, che lo uccise con la sua lancia e ordinò ai suoi soldati di riempire il corpo di proiettili. La sua testa è stata tagliata e inchiodata in cima a un palo in una piazza alla presenza della sua famiglia. Sua moglie, Victoria Romero, è stata costretta a spazzare in catene la piazza principale della città di San Juan.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/