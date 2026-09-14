ARGENTINA. Milei presenta nuovo pacchetto di sanzioni “petrolifere” contro le società operanti su Sea Lion 

Il governo argentino ha messo a punto lunedì il contenuto del disegno di legge sulla sovranità delle Falkland che invierà al Congresso, in un incontro con i suoi parlamentari presieduto dal presidente Javier Milei. L’esecutivo deve ancora decidere se presenterà uno o due progetti di legge.

Il nucleo del pacchetto è una riforma della legge 26.659, approvata nel 2011 su iniziativa dell’allora deputato Fernando Solanas, che vieta e penalizza l’attività di idrocarburi senza autorizzazione argentina sulla piattaforma continentale contesa. Il governo vuole rafforzare questo quadro, dopo aver presentato una denuncia penale la scorsa settimana contro cinque società legate al progetto Sea Lion e aver portato a 60 il numero di individui e aziende che devono affrontare procedimenti amministrativi, che rimangono aperti senza alcuna sanzione applicata, riporta MercoPress.

Il disegno di legge prevede inoltre la creazione di un Consiglio di sicurezza nazionale che riunisca i ministeri degli Esteri, della difesa e dell’economia e il Segretariato dell’intelligence di Stato, con l’obiettivo dichiarato di segnalare le minacce alla sicurezza nazionale. I legislatori peronisti hanno avanzato l’ipotesi che l’organismo fungerebbe da ulteriore via per attingere a fondi riservati dell’intelligence. Questa obiezione si basa sui recenti aumenti di bilancio. Il decreto di emergenza 867/2026, emanato dopo il discorso del presidente del 3 settembre, ha stanziato 30,519 miliardi di pesos per la SIDE, di cui circa 10,905 miliardi coprono le spese correnti e 19,614 miliardi di investimenti di capitale per infrastrutture e tecnologia. A differenza dell’espansione di luglio, questa non ha aumentato le spese riservate, secondo l’organizzazione di fact-checking Chequeado. Fonti legislative citate dalla stampa argentina sostengono però che lo stanziamento di capitale potrebbe finire per alimentare fondi discrezionali. Con entrambi gli ampliamenti, l’agenzia ha ricevuto circa 79.780 miliardi di pesos in meno di cinquanta giorni, portando il suo budget attuale a circa 176 miliardi, l’82% in più rispetto allo stanziamento originale dell’anno. Nel 2024, entrambe le Camere del Congresso hanno abrogato un aumento SIDE destinato interamente alle spese riservate. L’opposizione sta preparando una richiesta formale di informazioni.

Lo stesso decreto ha stanziato circa 217,954 miliardi di pesos alla Difesa, distribuiti tra Esercito, Aeronautica, Marina e Stato Maggiore Interforze, e 119,290 miliardi alla Commissione Nazionale per le Attività Spaziali. La Base Navale Integrata nella Terra del Fuoco rientra nel decreto, sebbene non sia dettagliata. Il ministro della Difesa Carlos Presti e il ministro degli Esteri Pablo Quirno si sono recati nella provincia per rimettere in carreggiata il progetto. Il vice Jorge Taiana, ex ministro della Difesa, ha affermato che i lavori, iniziati nel 2021, hanno raggiunto appena il 9% di completamento – una cifra che ha attribuito in parte al fatto che la costruzione nella Terra del Fuoco è possibile solo circa sette mesi all’anno – e che l’attuale amministrazione li ha completamente fermati.

Separatamente, il deputato socialista Esteban Paulón ha chiesto formalmente all’esecutivo di riattivare il Consiglio nazionale per le questioni relative alle Isole Malvinas, creato con la legge 27.558 nel 2020, che doveva riunirsi ogni 120 giorni e si è riunito una sola volta, nell’agosto 2024. Ha concesso al governo dieci giorni lavorativi per elaborare un calendario.

Il pacchetto raggiunge un Congresso ostile. La Libertad Avanza ha perso voti alla Camera bassa la scorsa settimana e non è riuscita a ottenere il sostegno necessario per convocare una sessione del Senato. Martedì l’esecutivo presenta il bilancio 2027. Alcuni esponenti dell’opposizione sostengono che, prima di inasprire le sanzioni, il governo dovrebbe far rispettare la legge esistente.

Maddalena Ingrao

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