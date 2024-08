ARGENTINA. Milei prende esempio dal Cile per lo sfruttamento del gas

Il presidente argentino Javier Milei è stato nei giorni scorsi a Vaca Muerta nella provincia patagonica di Neuquén e in seguito a Santiago, dove ha incontrato gli imprenditori locali, ma non Gabriel Boric Font.

La tappa di Milei a Vaca Muerta, il giacimento di gas e petrolio di scisto che dovrebbe generare esportazioni annuali per un valore fino a 30 miliardi di dollari, è avvenuta una settimana dopo che la YPF statale ha annunciato una joint venture con la sua controparte malese Petronas per installare un impianto di gas naturale liquefatto nella provincia di Río Negro. L’impianto utilizzerà il gas di Vaca Muerta, è stato spiegato. Il presidente argentino ha descritto l’iniziativa come “il più grande investimento della storia” che “ci metterà in prima linea nel mercato delle esportazioni”. La scelta di Río Negro è stata vista come una mossa politica a scapito del governatore peronista di Buenos Aires Axel Kicillof che aveva sperato che si sarebbe sistemato a Bahía Blanca.

In seguito, Milei è partito per il Cile per tenere un discorso a una conferenza ospitata da Gas Andes. Tuttavia, non è stato in grado di incontrare Boric a causa di accordi di programma. Ora si prevede che entrambi i leader si incontreranno il 29 agosto presso l’ambasciata argentina a Santiago durante il VII incontro minerario cileno-argentino.

Nonostante le loro differenze, Milei e Boric hanno adottato approcci simili alla crisi venezuelana. Di conseguenza, i team diplomatici di entrambi i paesi sono stati espulsi da Caracas.

Durante il suo discorso a Santiago, Milei ha insistito sul fatto che “non ci sarà mai più una mancanza di gas in Argentina (…) A causa delle politiche irresponsabili di altri governi argentini, come il kirchnerismo, c’è stata una bassa prestazione del flusso del gasdotto. Il kirchnerismo ha deciso di interrompere l’esportazione del gas promesso e quindi rompere l’accordo di fornitura tra i due paesi (…) Non prenderemo quella decisione. Sono Javier Milei, non Néstor Kirchner e ho una vocazione incrollabile ad abbracciare le idee del libero mercato (…) La nostra vocazione è segnata dall’impegno a onorare i contratti firmati, che ci piacciano o no. L’ordine del sistema capitalista dipende dalla fiducia tra le parti (…) L’irresponsabilità di coloro che hanno deciso di violare i contratti ci è costata la reputazione. Gas Andes è un esempio tra tanti. Non è un caso che siamo uno dei paesi che ha ricevuto meno investimenti diretti”, ha anche sottolineato il leader argentino.

“Stiamo raddoppiando i nostri sforzi per riconquistare la fiducia del mondo, che ci porterà la prosperità tanto desiderata. Ho appena visitato Vaca Muerta e ho avuto conversazioni con i principali Amministratori delle compagnie petrolifere. È un esempio dello sviluppo dell’iniziativa privata in Argentina. È un prima e un dopo per il nostro paese. Non ci sarà mai più una carenza di gas nel paese. Non ci sarà mai più un deficit energetico in Argentina. Almeno finché manterremo le idee di libertà”, ha anche sottolineato.

“Il Cile è stato un grande esempio di ciò che deve essere fatto per sostenere lo sviluppo economico nel tempo. La sua politica economica è durata nonostante i cambiamenti di segno politico”, ha detto Milei.

Lucia Giannini

