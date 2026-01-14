ARGENTINA. Milei frena sull’ambasciata a Gerusalemme. Una società petrolifera israeliana opera nelle Malvinas 

Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Channel 12 nel fine settimana, l’Argentina avrebbe sospeso il suo piano di trasferire la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme a seguito di tensioni diplomatiche legate alle trivellazioni petrolifere offshore vicino alle Isole Falkland.

Secondo l’emittente, la sospensione del trasferimento è legata a un piano di Navitas Petroleum per trivellare al largo dell’arcipelago: un progetto stimato in 2,1 miliardi di dollari e la cui entrata in funzione è prevista per il 2028.

A dicembre, il Ministero degli Esteri argentino ha respinto la “Decisione Finale di Investimento” delle società per lo sviluppo del Sea Lion, affermando che il progetto era stato annunciato senza l’autorizzazione delle autorità competenti argentine e che pertanto costituiva un’azione “illegale” nel contesto della controversia sulla sovranità.

Channel 12 ha affermato che il Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha cercato di rassicurare i funzionari argentini sul fatto che il governo israeliano non è coinvolto – e non controlla – le attività di Navitas, trattandosi di una società quotata in borsa. Ma l’emittente ha citato fonti anonime vicine al presidente Javier Milei, secondo cui il disaccordo ha “di fatto bloccato” il trasferimento dell’ambasciata e potrebbe mettere a dura prova i rapporti bilaterali.

Milei ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di trasferire l’ambasciata durante una visita in Israele nel febbraio 2024 e in seguito ha ribadito l’intenzione di aprire una nuova sede a Gerusalemme, riporta MercoPress.

La decisione ha un enorme valore simbolico diplomatico. Lo status di Gerusalemme rimane sensibile a livello internazionale e la maggior parte dei paesi mantiene le proprie ambasciate a Tel Aviv in attesa di un esito negoziato. Canale 12 ha osservato che, se l’Argentina procedesse, si unirebbe a un piccolo gruppo di paesi che hanno trasferito le proprie sedi a Gerusalemme, tra cui gli Stati Uniti e una manciata di altri.

Channel 12 ha inquadrato la controversia attorno a una questione a lungo considerata non negoziabile a Buenos Aires: le Isole Falkland, un territorio britannico d’oltremare rivendicato dall’Argentina. A dicembre, il governo argentino ha denunciato il progetto Sea Lion come “illegittimo”, sostenendo che era stato portato avanti senza l’autorizzazione dell’Argentina e che quindi, a suo avviso, equivaleva a una mossa unilaterale britannica in acque contese.

L’emittente ha aggiunto che l’Argentina si è già mossa in passato per limitare le società coinvolte a livello nazionale, affermando che a Rockhopper è stato vietato di operare in Argentina dal 2013, mentre Navitas è stata bandita in modo analogo nel 2022 per attività di trivellazione senza autorizzazione.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha cercato di limitare le ricadute diplomatiche. Secondo Channel 12, ha ribadito che l’Argentina, sotto la guida di Milei, è “uno dei migliori e più intimi amici di Israele” e ha affermato che la questione “continuerà a essere discussa tra le parti”, anche se fonti vicine a Milei hanno avvertito che il disaccordo potrebbe indebolire i rapporti.

Maddalena Ingroia

