ARGENTINA. Milei dichiara la Fratellanza Musulmana organizzazione terroristica per la difesa della Civiltà Occidentale 

Il governo libertario argentino del presidente Javier Milei ha dichiarato le sezioni della Fratellanza Musulmana in Libano, Egitto e Giordania come organizzazioni terroristiche, allineando direttamente il paese sudamericano alla spinta della Casa Bianca verso la “civiltà occidentale” che ha guidato un processo di designazione simile alla fine dello scorso anno.

La misura di Buenos Aires, che ha coinvolto i Ministeri degli Affari Esteri e della Sicurezza, nonché l’Intelligence di Stato, ha comportato l’immediata aggiunta di queste organizzazioni al Registro Pubblico delle Persone ed Enti Collegati ad Atti di Terrorismo (RePET), riporta MercoPress.

“Il Presidente rimane incrollabile nel suo impegno a riconoscere i terroristi per quello che sono… Questo governo è convinto che l’Argentina debba riallinearsi alla civiltà occidentale… condannando e combattendo frontalmente coloro che vogliono distruggerla”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Milei.

L’annuncio ufficiale ha ulteriormente giustificato tale decisione citando “rapporti ufficiali” che dimostrano il coinvolgimento del gruppo in attività illegali e atti di terrorismo transnazionali, appelli pubblici all’estremismo violento e legami operativi con altre organizzazioni terroristiche, come Hamas e Hezbollah.

Inserendo la Fratellanza nella lista nera, l’Argentina si unisce a un blocco specifico di nazioni, tra cui Stati Uniti, Israele, Paraguay, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, che cooperano a livello internazionale per garantire che il movimento, ora fuorilegge, “non possa agire liberamente” all’interno dei confini argentini o utilizzare i suoi sistemi finanziari.

Milei aveva precedentemente designato Hamas e il Cartel de los Soles, legato al Venezuela, come entità terroristiche.

Inoltre, il Ministero degli Esteri argentino ha emesso un avviso urgente ai cittadini argentini residenti in Medio Oriente e alle missioni di Palacio San Martín nella regione, invitandoli a mantenere la massima allerta, poiché le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere.

“Le ambasciate argentine monitorano costantemente la situazione”, ha affermato il Ministero degli Esteri argentino, esortando i cittadini a “rispettare rigorosamente le istruzioni impartite dalle autorità locali” e ad assicurarsi che i loro documenti di viaggio e di registrazione consolare siano aggiornati. Inoltre, Buenos Aires ha consigliato ai cittadini argentini di evitare qualsiasi viaggio in Iran.

La Fratellanza Musulmana è stata fondata in Egitto nel 1928 ed è stata messa al bando nel 2013. L’Arabia Saudita ha seguito l’esempio nel 2014, etichettando la Fratellanza come organizzazione terroristica e avvertendo che rappresentava un rischio per la sicurezza nazionale e la stabilità regionale, riporta al Ahram.

Altri stati del Golfo, tra cui Emirati Arabi Uniti e Bahrein, hanno adottato misure simili. La Giordania ha messo al bando la Fratellanza nell’aprile 2025, adducendo preoccupazioni legali e di sicurezza.

Al di fuori del mondo arabo, la Russia ha designato la Fratellanza come organizzazione terroristica dal 2003, mentre l’Austria ha imposto restrizioni ai gruppi affiliati in base alle leggi anti-estremismo.

Maddalena Ingrao

