ARGENTINA. Milei dice che il peggio è passato

In un messaggio registrato, il presidente argentino Javier Milei ha illustrato il disegno di legge di bilancio 2026 inviato al Congresso, affermando che “il peggio è passato” per l’economia del Paese.

Milei ha dichiarato che l’equilibrio di bilancio è “non negoziabile”, definendolo l’unico modo per porre fine al ciclo economico di “disillusione” dell’Argentina. Il disegno di legge include “restrizioni finanziarie” per impedire alla Banca Centrale di finanziare il Tesoro, bloccando così l’emissione di moneta, riporta MercoPress.

Nonostante l’enfasi sull’austerità, il presidente ha annunciato aumenti di bilancio per diversi settori chiave: Università – 4,8 trilioni di dollari argentini; Pensioni – aumento del 5% rispetto all’inflazione; Assistenza sanitaria – 17% rispetto all’inflazione; Indennità di invalidità – 5% rispetto all’inflazione; e Istruzione – aumento dell’8%.

Milei ha inoltre invitato governatori e legislatori a lavorare “fianco a fianco” con il suo governo, affermando che “il futuro dell’Argentina dipende dall’impegno dei cittadini e dei politici per l’ordine fiscale”.

Con un avanzo di bilancio primario, Milei ha previsto una crescita annua del 5%, che potrebbe salire al 7-8% con ulteriori riforme. Ha affermato che questa sarebbe la prima volta in decenni che un avanzo di bilancio consentirebbe al settore pubblico di finanziare imprenditori privati ​​impegnati in progetti infrastrutturali.

Gli annunci di Milei miravano a rilanciare il partito al governo La Libertad Avanza (LLA) dopo la sconfitta elettorale nella provincia di Buenos Aires di domenica scorsa, a più di un mese dalle stesse elezioni di medio termine in altri distretti.

Più tardi, lunedì, Milei è volato in Paraguay per una visita di Stato e per partecipare alla Conferenza di Azione Politica Conservatrice (CPAC).

Maddalena Ingrao

