ARGENTINA. Milei crea il Servizio Militare Volontario per i giovani 

Il governo del presidente Javier Milei ha annunciato giovedì scorso la creazione di un programma di Servizio Militare Volontario per i giovani dai 18 ai 28 anni, gestito dai Ministeri della Difesa e del Capitale Umano. Il programma mira a infondere valori come disciplina, impegno e patriottismo, offrendo al contempo formazione in professioni come la cucina, la meccanica e la sicurezza, oltre all’opportunità di completare l’istruzione obbligatoria. Mira a promuovere lo sviluppo personale e professionale e a rafforzare le capacità di difesa.

A dicembre dello scorso anno, il Ministro della Sicurezza Patricia Bullrich ha annunciato il ritorno del programma di Servizio Civico, rivolto ai giovani dai 18 ai 24 anni che non studiano né lavorano. Gestito dalla Guardia Nazionale di Frontiera (Gendarmería Nacional) in collaborazione con il Ministero del Capitale Umano, offre formazione su disciplina, rispetto e valori, con l’obiettivo di allontanare i giovani dalla criminalità e dalla droga. Il programma fornisce formazione scolastica e professionale, certificazioni e percorsi di inserimento lavorativo o di studi successivi, riporta MercoPress.

L’annuncio di giovedì del portavoce presidenziale Manuel Adorni è in realtà un’estensione di un programma di volontariato esistente per persone dai 18 ai 24 anni, quindi la differenza principale non andrebbe oltre la fascia d’età. Include anche competenze di risposta alle emergenze (ad esempio, gestione di alluvioni o incendi) e benefit come uno stipendio mensile, un piano sanitario, contributi pensionistici ed esperienza lavorativa. Il programma è stato introdotto in sostituzione del servizio militare obbligatorio a seguito del maltrattamento subito dai soldati di leva da parte degli ufficiali dell’esercito, che ha causato un decesso.

Secondo Adorni, il nuovo progetto mira a instillare nei giovani valori come l’impegno, la disciplina e l’amore per la nazione, offrendo opportunità di sviluppo personale e professionale ai giovani argentini. Adorni ha inoltre sottolineato che il nuovo servizio funzionerà come “un programma educativo e formativo affinché ogni soldato volontario possa completare la sua istruzione obbligatoria”.

Il nuovo programma “addestrerà e certificherà i cittadini in mestieri specifici come cucine, officine meccaniche o compiti di sorveglianza che li aiuteranno a costruire il loro futuro”, ha aggiunto, sottolineando che “le settimane di addestramento militare iniziale sono state aumentate e l’addestramento per compiti di emergenza e risposta a catastrofi come alluvioni o incendi è stato esteso”.

Il sito web del Ministero della Difesa offre il programma “Incorporación de Soldados Voluntarios”, che consiste in “addestramento, istruzione e addestramento per operare all’interno del sistema di difesa nazionale; lavoro in un rapporto di dipendenza con un fermo impegno al servizio”. Include “uno stipendio mensile, una gratifica natalizia e contributi pensionistici trasferibili al termine del servizio; assistenza sanitaria e iscrizione alla previdenza sociale durante il servizio; acquisizione di esperienza lavorativa, formazione e disciplina lavorativa, da svolgere nella vita civile al momento del congedo; sviluppo di contatti personali in un clima di cameratismo e rispetto”.

