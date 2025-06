ARGENTINA. Maduro e Lula solidarizzano con l’ex presidente ai domiciliari: Cristina Fernández de Kirchner

I presidenti Nicolás Maduro del Venezuela e Luiz Inácio Lula da Silva del Brasile hanno espresso mercoledì la loro solidarietà all’ex capo di Stato argentino Cristina Fernández de Kirchner, CFK, dopo che la sua condanna a sei anni di arresti domiciliari per corruzione nel cosiddetto scandalo Vialidad è stata confermata all’inizio di questa settimana.

Maduro ha sottolineato sui social network che figure iconiche argentine come Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner e Diego Armando Maradona hanno incarnato l’eredità rivoluzionaria e lo spirito indomito del Paese. Eva Perón è stata un simbolo di resistenza e vittoria popolare, ha anche sottolineato Maduro, quasi a paragonare CFK alla famosa icona politica e non solo argentina, leader dei Descamisados.

Secondo Maduro, il popolo argentino, dalle sue radici rivoluzionarie, continuerà la sua lotta. Ha rilasciato queste dichiarazioni mentre migliaia di persone hanno marciato mercoledì in diversi punti del Paese a sostegno di CFK.

Nel frattempo, Lula visiterà il CFK il mese prossimo durante il vertice del Mercato Comune del Sud (Mercosur) a Buenos Aires, riporta MercoPress.

Il 18 giugno, una folla di sostenitori dell’ex presidente argentina Cristina Frnández de Kirchner ha marciato nell’iconica Plaza de Mayo di Buenos Aires, in seguito alla condanna. La manifestazione è stata organizzata dal Partito Giustizialista, peronista, PJ, da organizzazioni sociali e sindacati, con repliche in diverse province.

In un messaggio registrato, CFK ha ringraziato i suoi sostenitori e criticato il modello economico del presidente Javier Milei, che ha definito destinato al fallimento. Pertanto, i movimenti popolari continueranno a lottare “da qualsiasi trincea” perché il peronismo “tornerà”. Il PJ “difenderà la democrazia con gli stessi strumenti con cui l’abbiamo costruita”, ha insistito.

“Torneremo con più saggezza, unità e forza, e da qualsiasi posto mi trovi, da qualsiasi trincea, sarò lì con voi. Perché abbiamo qualcosa che loro non hanno: popolo, memoria, storia e patria”, ha anche sottolineato. In questo scenario, il peronismo “tornerà” perché gli argentini meritano “un paese dove i bambini possano mangiare quattro volte al giorno, dove possano avere libri e computer a scuola e dove i lavoratori possano sbarcare il lunario e risparmiare di nuovo per comprare una casa, una macchinina e un appezzamento di terra”.

CFK ha anche affermato di essere stata “ferma e calma” nonostante il divieto di presentarsi sul balcone del suo appartamento imposto dai magistrati che dettavano le condizioni per i suoi arresti domiciliari, condizioni che, se non rispettate, avrebbero potuto comportare il suo invio in un istituto penitenziario. “Che branco di spazzatura sono!”, ha sostenuto. “Questo modello non ha futuro, sanno che sta crollando, ed è per questo che sono in prigione”, ha aggiunto CFK.

“Voglio ringraziare tutti e tutte le dimostrazioni di affetto. Grazie di cuore. Li ho sentiti cantare slogan, marce e l’inno nazionale, ma quello che mi è piaciuto di più è stato che cantavano ‘torniamo’”, ha aggiunto. “Possono rinchiudere me, ma non tutto il popolo argentino; “Sono spaventati”, ha continuato CFK. “È necessario organizzarsi per chiarire qual è il vero problema del nostro Paese”, ha anche avvertito.

“Come si può sostenere un modello economico in cui le persone devono addebitare sulla carta di credito il loro cibo quotidiano e poi non possono pagare?” si è chiesta. “Come può sopravvivere un Paese in cui è molto meglio comprare cibo, viaggiare, comprare vestiti all’estero? Perché è più economico che qui. E mentre questo accade, il Ministro dell’Economia, il nefasto Caputo, affitta dollari, affitta dollari per fingere di avere una riserva”, ha continuato CFK.

“Il popolo argentino sa come ribellarsi, resistere, organizzarsi, lottare e anche tornare. Non so cosa mi riservi l’immediato futuro, ma so una cosa: ho già vissuto quasi tutto in questa vita. Ho sopportato questo infame processo giudiziario che si trascina da anni e che si è concluso con la stessa corruzione con cui era iniziato”, ha aggiunto l’ex capo di Stato.

“Cari argentini, torneremo. E da qualsiasi trincea mi trovi, continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per essere al vostro fianco. Abbiamo qualcosa che loro non avranno mai. Abbiamo un popolo, abbiamo una memoria, abbiamo una storia e abbiamo una patria. Torneremo, mille volte”, ha promesso.

Maddalena Ingrao

