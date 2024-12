ARGENTINA. L’inflazione a novembre è salita del 2,4%

L’indice dei prezzi al consumo dell’Argentina è salito del 2,4% a novembre per un 166% anno su anno, ha annunciato mercoledì a Buenos Aires l’Istituto nazionale di statistica e censimento (Indec). È stata la cifra più bassa da luglio 2020, quando ha raggiunto l’1,9%. Il governo del presidente Javier Milei ha accolto con favore la notizia: “Inflazione in Argentina RIP”, ha affermato il portavoce presidenziale Manuel Adorni.

Il mese scorso, alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili hanno contribuito alla maggiore incidenza nelle regioni di Pampean, Cuyo e Patagonia, mentre i trasporti hanno sopportato la maggior parte degli aggiustamenti nell’area della Grande Buenos Aires. Abbigliamento e calzature si sono distinti nel nord-est e ristoranti e hotel hanno rappresentato gli aumenti più elevati nel nord-ovest. La Patagonia è stata la regione con il più alto aumento mensile (3,3%), seguita dalla Grande Buenos Aires (2,6%), riporta MercoPress.

Secondo Milei, se l’inflazione rimane intorno al 2,5% per tre mesi, abbasserà il tasso di cambio variabile all’1% per portare il costo della vita a zero e liberare il mercato dei cambi.

L’inflazione di ottobre è stata del 2,7%, la cifra più bassa da novembre 2021, il che è stato incoraggiante per il governo nonostante un (CPI) del 76,5% durante i primi dieci mesi di quest’anno. I consulenti privati ​​avevano stimato l’inflazione di novembre tra il 2,4% e il 3%. Per dicembre prevedono che si attesterà al 2,9% per un’inflazione annuale del 118,8%. Tuttavia, l’CPI di novembre per la città autonoma di Buenos Aires si è attestato al 3,2%, ripetendo la cifra precedente e mostrando quindi stagnazione.

La divisione con il più alto aumento a novembre è stata Istruzione (5,1%), seguita da Alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (4,5%), Bevande alcoliche e tabacco (4%); Ristoranti e hotel (3,6%); Trasporti (3,4%); Ricreazione e cultura (3%); e Sanità (2,9%) mentre le variazioni più basse a novembre sono state registrate in Attrezzature domestiche e manutenzione (1,5%) e Cibo e bevande analcoliche (0,9%).

Negli ultimi 12 mesi, sei voci sono salite sopra la media: Alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili: 276,4%; Comunicazioni: 215,2%; Beni e servizi vari: 218,7%; Trasporti: 206,2%; Sanità: 184,4%; e Istruzione: 180%.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/