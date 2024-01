ARGENTINA. L’FMI trova l’accordo con il governo Milei

Il 10 gennaio, il governo argentino del presidente Javier Milei ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale, secondo il quale l’agenzia mondiale di credito effettuerà un versamento di quasi 4,7 miliardi di dollari, ha confermato il ministro dell’Economia Luis Toto Caputo.

«L’accordo di estensione delle strutture raggiunto con il Fondo monetario internazionale è stato ripreso», ha detto Caputo dopo che lui e il capo di gabinetto Nicolás Posse hanno avuto colloqui con una delegazione del Fmi guidata dagli economisti Luis Cubeddu e Ashvin Ahuja all’inizio di questa settimana durante i quali l’accordo precedente è stato ripristinato dopo che Buenos Aires era stata tecnicamente inadempiente durante la precedente amministrazione per non aver rispettato i limiti del deficit fiscale, riporta MercoPress.

«Il presidente Javier Milei e il suo team economico hanno agito in modo rapido e deciso per sviluppare e attuare un solido pacchetto politico con l’obiettivo di ripristinare la stabilità macroeconomica, dimostrando piena determinazione a riportare l’attuale programma sulla giusta rotta», si legge in una nota del governo.

Caputo ha insistito sul fatto che non si trattava di “un nuovo accordo” e ha spiegato che il denaro che l’Argentina avrebbe ricevuto sarebbe stato “per pagare le scadenze di capitale corrispondenti a dicembre, gennaio e aprile”.

«Ora il personale del Fmi invierà al Consiglio la decisione con i nuovi obiettivi soggetti all’approvazione del Consiglio, con un esborso di 4,7 miliardi di dollari» per l’Argentina, ha sottolineato anche il Ministro avvertendo che se la cosiddetta Legge Omnibus non sarà approvata dal Congresso “sarebbe una pessima notizia” perché comporterebbe “misure più severe” che metterebbero a dura prova tutti gli argentini. Caputo ha anche sostenuto che il disegno di legge era “ciò che Milei aveva promesso nella sua campagna”.

«Dobbiamo risolvere la dipendenza del Paese dalla spesa pubblica. Le politiche del Presidente sono in linea con ciò che chiede il Fondo Monetario Internazionale», ha inoltre sottolineato.

Il presidente della Banca Centrale argentina Santiago Bausili ha osservato che il patto del Fmi prevedeva «la ricostituzione del bilancio dell’entità, delle riserve e dell’ancora fiscale come centro del bilancio macroeconomico e una riduzione dell’inflazione».

«Il Fmi è d’accordo con il modo in cui sono fissati gli obiettivi monetari e valutari e l’obiettivo di accumulazione di riserve per quest’anno è di 10 miliardi di dollari», ha spiegato anche Bausili.

Il Fmi ha emesso un comunicato stampa affermando che «una volta attuate le politiche e ricostruita la credibilità, dovrebbe iniziare un graduale processo di disinflazione, accompagnato da un ulteriore rafforzamento delle riserve e da un’eventuale ripresa della produzione, della domanda e dei salari reali».

Maddalena Ingrao

