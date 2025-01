ARGENTINA. L’FMI ottimista sulla ripresa di Buenos Aires 

Il presidente argentino Javier Milei e il direttore generale del Fondo monetario internazionale (FMI) Kristalina Georgieva hanno tenuto un incontro domenica 19 gennaio a Washington DC prima dell’insediamento di Donald Trump per discutere della situazione economica nel paese sudamericano.

Per circa 75 minuti, Milei e Georgieva hanno esaminato il primo anno di mandato di La Libertad Avanza, LLA, e i piani comuni per il prossimo futuro, che potrebbero includere un nuovo prestito di circa 11 miliardi di dollari per aiutare a sollevare i cosiddetti titoli del tasso di cambio. Ci sono ancora differenze per quanto riguarda il tasso di interesse e il peg negativo, secondo i media di Buenos Aires. Un team del FMI dovrebbe arrivare a Buenos Aires a breve perché “vogliamo lavorare rapidamente a un nuovo programma”, ha spiegato Georgieva. “L’Argentina ha fatto enormi progressi economici”, ha aggiunto, riporta MercoPress.

“È stato un incontro eccellente nel quadro degli enormi progressi che l’Argentina ha fatto, con l’inflazione in calo, la stabilizzazione della sua economia, che ha iniziato a crescere”, ha anche sottolineato l’economista bulgara. Georgieva ha anche affermato che “la povertà è diminuita” e ha affermato che “la popolazione argentina sta iniziando a vedere alcuni benefici” di tale progresso.

Riguardo all’imminente missione del FMI a Buenos Aires, Georgieva ha ammesso: “Credo che il risultato sarà un’Argentina più dinamica e prospera”. Ha anche insistito sul fatto che il tempo era della massima importanza perché qualsiasi bozza del team deve essere sottoposta al consiglio del FMI per l’approvazione.

Georgieva ha anche detto che lei e Milei hanno progettato “una tabella di marcia del piano economico” e hanno detto che avrebbero continuato a lavorare su quella strada. Quando le è stato chiesto se fosse soddisfatta della direzione che stava prendendo l’economia argentina, ha risposto: “Sicuramente”.

“Quando si guardano i dati, su tutti gli indicatori, l’Argentina sta superando le nostre aspettative di un paio di mesi fa. Sta superando i progressi nella riduzione dell’inflazione, così importante per le persone perché l’inflazione è una tassa ed è una tassa che colpisce più duramente le persone più povere. L’economia sta crescendo e crescendo più velocemente di quanto avessimo previsto e, cosa molto importante, la gente sostiene le riforme”, ha spiegato.

Le politiche di LLA hanno rimesso l’Argentina sulla buona strada con il FMI, ma il governo di Milei avrà ora bisogno di maggiore flessibilità per accumulare riserve insieme a riforme più forti della protezione sociale, ha avvertito anche il FMI la scorsa settimana.

Maddalena Ingrao

