ARGENTINA. L’FMI apprezza la riforma Milei, ma chiede l’appoggio popolare

Julie Kozack, direttrice della comunicazione del Fondo monetario internazionale, FMI, ha elogiato gli “impressionanti” risultati ottenuti dall’amministrazione del presidente Javier Milei nel contenere l’inflazione in Argentina, ma ha avvertito che “resta importante lavorare in modo pragmatico per costruire sostegno sociale e politico per contribuire a garantire la durabilità e l’efficacia del programma di riforme”.

Kozack ha fatto queste osservazioni a Washington, e ha anche negato qualsiasi trattativa in corso per un nuovo accordo di rifinanziamento del debito. Ha insistito sul fatto che l’attuale programma tra l’agenzia di credito e il paese sudamericano resterà in vigore almeno fino alla fine del 2024, riporta MP.

“A questo punto sarebbe prematuro discutere le modalità di un eventuale programma futuro”, ha aggiunto. Il FMI e l’Argentina “sono impegnati in discussioni attive nel contesto dell’attuale programma sostenuto dal FMI”, ha insistito.

Kozack ha anche spiegato che l’obiettivo del FMI è “sostenere gli sforzi dell’autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica e gettare le basi per una crescita prospera e inclusiva in Argentina”.

Il presidente Alberto Fernandez (2019-2023) ha firmato un accordo con il FMI nel marzo 2022 per rifinanziare il debito contratto nel 2018 durante il mandato del conservatore Mauricio Macri (2015-2019) per circa 45 miliardi di dollari che includevano dieci revisioni trimestrali.

Il consiglio del FMI ha approvato il 1° febbraio la proroga dell’accordo fino al 31 dicembre 2024. A gennaio, dopo l’accordo sulla settima revisione, il FMI ha donato all’Argentina 4,7 miliardi di dollari nella prima elargizione dell’era Milei.

Kozack ha inoltre sottolineato che, nei mesi di gennaio e febbraio, l’Argentina ha raggiunto un surplus fiscale per la prima volta in più di un decennio. “Le riserve internazionali si stanno ricostruendo, l’inflazione sta scendendo più velocemente del previsto e gli indicatori di mercato come il divario del tasso di cambio e gli spread sovrani continuano a migliorare”, ha spiegato.

“La strada verso la stabilizzazione non è mai facile e richiede una forte attuazione delle politiche”, ha sottolineato Kozack, che ha anche osservato che sarà “importante continuare a migliorare la qualità dell’aggiustamento fiscale e una politica monetaria utile che dovremo adattare anche durante questo periodo”.

Ma le politiche di Milei non sono così apprezzabili per coloro che hanno visto il proprio reddito ridursi o svanire in mezzo a una raffica di misure rigorose. In questo scenario, i leader sindacali argentini stanno pianificando una risposta alle azioni del governo.

La Confederazione Generale del Lavoro, CGT, sta valutando se organizzare una mobilitazione di massa il 1° maggio o indire uno sciopero generale. Il consiglio della CGT si riunirà l’11 aprile per decidere sulla questione.

Secondo il leader della CGT Héctor Daer, il gruppo lancerà una lotta contro i licenziamenti dei dipendenti statali, i tagli al bilancio e la criminalizzazione della protesta sociale sotto il governo libertario.

La forza della misura da adottare dipende in gran parte dal contenuto e dal destino del nuovo disegno di legge di riforma del lavoro che il governo trasmetterà al Congresso, ha spiegato Daer.

Maddalena Ingrao

