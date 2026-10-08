ARGENTINA. Le sanzioni e il futuro delle Malvinas per Buenos Aires 

Le sanzioni imposte dall’Argentina alle società coinvolte nel progetto petrolifero Sea Lion a nord delle Falkland colpiscono entità specifiche piuttosto che interi gruppi aziendali, quindi la filiale che attualmente gestisce il giacimento non è automaticamente inclusa, secondo un’analisi legale del sito specializzato Diplomacy & Law.

Nel 2012, il Ministero dell’Energia argentino ha dichiarato illegali le attività di Rockhopper Exploration plc e nel 2013 le ha vietato di operare nel paese per 20 anni. Nel 2022 ha imposto una sanzione simile a Navitas Petroleum LP. Tuttavia, l’attuale operatore del progetto è Navitas Petroleum Development and Production Ltd, una filiale britannica del gruppo israeliano. “Una sanzione imposta a Navitas Petroleum LP non si traduce automaticamente in una sanzione identica contro ogni società affiliata”, scrive l’autore, Edmarverson A. Santos, a meno che la legge non lo preveda espressamente o non venga adottata una nuova misura, riporta MercoPress.

Il quadro giuridico argentino, tuttavia, si estende oltre i titolari delle licenze. La legge 26.659 del 2011 vieta la partecipazione diretta o indiretta all’esplorazione o allo sfruttamento di idrocarburi che il Paese considera non autorizzati sulla propria piattaforma continentale, con divieti da cinque a vent’anni. Fatte salve le condizioni previste, la legge si applica ad azionisti, fornitori di servizi, finanziatori, operatori logistici e consulenti tecnici. La legge 26.915 del 2013 ha introdotto sanzioni aggiuntive per amministratori e società.

Il decreto firmato dal Presidente Javier Milei il 3 settembre ha designato il Ministero degli Esteri come autorità preposta all’applicazione della legge, ha stabilito termini brevi per i procedimenti e ha richiesto dichiarazioni di conformità a coloro che richiedono l’accesso al regime di incentivi per i grandi investimenti o i permessi per gli idrocarburi nel Paese. Questo meccanismo spiega l’impatto sulle aziende con attività in Argentina: Halliburton, SLB e Baker Hughes hanno dichiarato che non lavoreranno al progetto Sea Lion, e Halliburton ha affermato che le autorità hanno sollevato la questione dell’applicazione della legge sia in sede penale che civile.

L’analisi distingue tra l’emanazione di norme e la loro applicazione. L’Argentina può negare permessi e benefici e sanzionare coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione, ma non può esercitare un’autorità coercitiva nell’arcipelago o in un altro Stato senza una base giuridica indipendente o la cooperazione di tale Paese. Per le aziende senza legami con l’Argentina, il rischio è principalmente reputazionale o commerciale.

Nessuna di queste misure risolve la questione di fondo. “Le licenze delle Falkland non possono stabilire il titolo di proprietà britannico sulle isole, e le risoluzioni amministrative argentine non possono stabilire il titolo di proprietà argentino”, conclude l’autore. Il Regno Unito sostiene che l’attività sia legittima e regolata dalla legislazione dell’arcipelago in conformità con il diritto internazionale; l’Argentina ribadisce la sua rivendicazione di sovranità e sostiene che le licenze siano invalide.

Il termine di due settimane concesso dall’Argentina al Regno Unito per interrompere il progetto petrolifero Sea Lion nel bacino delle Falkland settentrionali scade intorno al 12 ottobre. La sua scadenza non sospenderà di per sé il progetto né configurerà una violazione da parte britannica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, secondo un’analisi legale pubblicata dal sito specializzato Diplomacy & Law.

Il 28 settembre, il Presidente Javier Milei ha ordinato l’avvio di un arbitrato ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione, dichiarando che, in caso di mancata azione da parte di Londra, l’Argentina si rivolgerà al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare di Amburgo per ottenere provvedimenti cautelari. L’autore dell’analisi, Edmarverson A. Santos, sottolinea che la scadenza è stata fissata dall’Argentina e non deriva dalla Convenzione, e che l’ordine del governo e l’avvio formale del procedimento sono due fasi distinte: l’arbitrato inizia con una notifica scritta all’altro Stato, corredata dall’atto di citazione e dalle relative motivazioni. Non risulta che tale notifica sia stata inviata.

La procedura prevista dall’Allegato VII riflette le scelte di entrambi i Paesi. Ai sensi dell’articolo 287 della Convenzione, l’Argentina ha scelto il Tribunale di Amburgo come prima opzione, mentre il Regno Unito ha optato per la Corte Internazionale di Giustizia; in caso di disaccordo tra le parti, la controversia viene deferita ad arbitrato. Preliminarmente, l’articolo 283 prevede uno scambio di opinioni sulla modalità di risoluzione della controversia, aspetto che spetterebbe al tribunale arbitrale.

Se l’Argentina richiede misure provvisorie, il tribunale di Amburgo potrebbe ordinarle in attesa della costituzione del tribunale arbitrale, a condizione che ritenga che quest’ultimo abbia giurisdizione prima facie e che la questione sia urgente. Tali misure sarebbero provvisorie, non una decisione sulla sovranità o sul merito.

L’ostacolo principale è la giurisdizione. I tribunali arbitrali possono pronunciarsi solo sulla sua interpretazione o applicazione, non sulla proprietà territoriale. Nell’arbitrato del 2015 tra Mauritius e il Regno Unito sulle Isole Chagos, il tribunale ha rifiutato di pronunciarsi su una controversia il cui oggetto reale era la sovranità; nel caso del 2020 tra Ucraina e Russia, ha escluso le controversie che richiedevano una decisione sulla Crimea, pur proseguendo il procedimento per il resto. Inoltre, entrambi i paesi hanno rilasciato dichiarazioni ai sensi dell’articolo 298: l’Argentina ha escluso …controversie relative alla delimitazione, tra le altre, nel 1995; il Regno Unito ha applicato delle esclusioni nel 2003 e, secondo l’analisi, nuovamente nel 2020.

“L’Argentina dovrebbe formulare pretese suscettibili di giudizio ai sensi della UNCLOS, senza richiedere al tribunale di pronunciarsi — esplicitamente o implicitamente — sulla sovranità delle Isole Falkland”, conclude l’autore.

Il Regno Unito ha respinto l’arbitrato il 30 settembre e sostiene che l’attività sia disciplinata dalla normativa dell’arcipelago, in conformità con il diritto internazionale. Per il progetto Sea Lion, sviluppato da Navitas e Rockhopper, la decisione finale di investimento è stata presa nel dicembre 2025.

Lucia Giannini

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