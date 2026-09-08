ARGENTINA. La Patagonia diverrà il nuovo hub globale dei Data center hyperscaler

La Patagonia argentina sta attirando un interesse crescente da parte degli investitori alla ricerca di siti per mega data center, attratti dalle temperature fresche della regione, dalle energie rinnovabili, dal gas di scisto e dalle vaste distese di terra incontaminata.

Mentre i giganti della tecnologia, gli hyperscaler, si affrettano in tutto il mondo a costruire server farm e si scontrano con gli ostacoli delle campagne anti-data center, in Argentina i progetti in fase iniziale si stanno sviluppando senza attirare molta attenzione pubblica. Poiché gli argentini non sono ancora stati colpiti da grandi data center, il Paese non ha subito una reazione negativa contro le server farm come negli Stati Uniti, dove i critici affermano che sovraccaricano le reti elettriche locali, danneggiano l’ambiente e aumentano le bollette. I sostenitori affermano che queste strutture sono essenziali per il boom dell’intelligenza artificiale, generano un significativo gettito fiscale locale e possono essere rese più sostenibili, riporta Reuters.

La Patagonia si trova all’estremità meridionale del Sud America ed è nota per le sue cime montuose frastagliate, i paesaggi desertici e gli imponenti ghiacciai. Nella provincia argentina di Neuquén, situata in Patagonia, il principale produttore di energia elettrica Pampa Energia sta promuovendo la costruzione di un data center che sorgerebbe vicino alla centrale termoelettrica di Loma de la Lata. Il data center consumerebbe fino a 500 megawatt di energia proveniente dalla vicina Vaca Muerta, una delle più grandi formazioni di gas di scisto al mondo, ha dichiarato l’azienda.

Le famiglie indigene Mapuche vivono nella zona rurale e storicamente si sono scontrate con le compagnie energetiche. Pampa ha iniziato a studiare il progetto, precedentemente non riportato dai media, dopo aver ricevuto, all’inizio di quest’anno, richieste di informazioni su potenziali progetti di data center.

L’attenzione sull’Argentina si concentra su un quadro macroeconomico più stabile in un Paese storicamente afflitto da un’inflazione elevata. Sotto la presidenza di Javier Milei, insediatosi nel dicembre 2023, l’Argentina ha attratto importanti investimenti nel settore petrolifero e minerario grazie al regime di incentivi RIGI, che offre agevolazioni fiscali e stabilità normativa, rafforzando al contempo i legami con Washington.

OpenAI ha annunciato lo scorso ottobre una partnership con l’azienda locale Sur Energy per la realizzazione di un data center alimentato da energia pulita, con un investimento massimo di 25 miliardi di dollari e una capacità fino a 500 MW. A luglio, l’agenzia argentina per le comunicazioni ha dichiarato l’intenzione di creare una seconda stazione di approdo per cavi in ​​fibra ottica per rendere la Patagonia più adatta ai data center.

L’Argentina al momento possiede solo piccoli data center, concentrati a Buenos Aires. È in ritardo rispetto ai paesi vicini. Amazon sta procedendo con la costruzione di un mega data center in Cile, mentre Alphabet ne sta costruendo uno in Uruguay. A maggio, il Paraguay ha annunciato i piani per un data center con il sostegno di Taiwan.

Alcuni investitori potrebbero attendere le elezioni presidenziali argentine del 2027 e stanno monitorando la proposta di legge Super RIGI di Milei, un altro quadro legislativo con maggiori tagli fiscali.

Pampa Energia sta offrendo preventivi per l’energia alle parti interessate e punta a raggiungere accordi preliminari entro la fine del 2026. Gli investitori desiderano inizialmente un progetto pilota di dimensioni ridotte, da 20 a 40 MW, prima di espandersi. L’infrastruttura elettrica per 500 MW costerebbe quasi 900 milioni di dollari, ha aggiunto.

Neuquén offre un clima freddo che riduce i costi di raffreddamento e l’accesso sia all’energia idroelettrica che al gas di Vaca Muerta.

Nel frattempo, nella provincia meridionale di Chubut, la polacca Green Capital ha annunciato a luglio la pianificazione di un data center che nella prima fase raggiungerebbe i 300 MW, con un costo di 3 miliardi di dollari, ma che potrebbe arrivare a 3.000 MW. Attualmente sta affittando 1.298 km quadrati di terreno a sud della città di Trelew per costruire parchi eolici e solari – il progetto mira a evitare di utilizzare la rete elettrica nazionale – ma ha bisogno di investitori e prevede di richiedere un regime di investimenti nel 2027.

Anche nella provincia di Buenos Aires, le aziende stanno cercando siti. Pampa Energia ha accettato di fornire 30 MW per la prima fase di un data center in una zona di libero scambio nella città di Bahia Blanca, nota per la sua energia eolica. L’azienda ha iniziato la costruzione di un parco tecnologico e prevede di finalizzare gli accordi di investimento entro la fine del 2026.

Gli hyperscaler che affittano spazi stanno valutando l’espansione, esplorando “possibilità che prima erano irrealizzabili”, ha affermato Ariel Graizer, presidente della Camera di Internet Argentina. Sebbene la Patagonia disponga di risorse energetiche e di un clima favorevole, le infrastrutture e la connettività rimangono degli ostacoli.

Maddalena Ingrao

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