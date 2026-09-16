ARGENTINA. La base di Ushuaia monitorerà le Falklands

Il governo argentino ha dichiarato martedì 15 settembre che la base navale integrata prevista a Ushuaia consentirà di monitorare e controllare le risorse naturali e la sovranità nell’Atlantico meridionale; ha inoltre annunciato che presenterà ulteriori denunce contro le società che esplorano o estraggono idrocarburi senza autorizzazione argentina nelle acque vicine alle Isole Falkland.

Il portavoce presidenziale Adrián Ravier ha affermato, presso la Casa Rosada, che la struttura assumerà funzioni logistiche e fungerà da punto strategico per la proiezione dell’Argentina nell’Atlantico meridionale. Pochi giorni prima, lo stesso portavoce aveva sottolineato che la base non ha carattere militare e opererà come hub logistico, fornendo supporto operativo e scientifico per la proiezione verso l’Antartide.

Ravier ha dichiarato che la struttura rafforzerà la protezione navale e aerea grazie a un velivolo da pattugliamento marittimo P-3 Orion e ai caccia F-16 acquistati dalla Danimarca, e che verranno costruite banchine commerciali e civili per sostenere l’attività economica della regione. Ha inoltre affermato che le società coinvolte nell’esplorazione dell’area contesa non potranno stipulare contratti con lo Stato argentino, aderire al regime di incentivi per i grandi investimenti, beneficiare di agevolazioni fiscali o partecipare alle attività a Vaca Muerta, il principale giacimento di idrocarburi non convenzionali del Paese, situato nella provincia di Neuquén.

I lavori sono iniziati nel 2022, sotto il governo di Alberto Fernández, ma da allora sono rimasti praticamente fermi. Secondo i dati governativi, il completamento fisico dell’opera è al 9,13% e consiste in una piattaforma in calcestruzzo di circa 2.500 metri quadrati all’interno di un’area di 38 ettari. Il Ministro della Difesa Carlos Presti ha dichiarato venerdì che i lavori riprenderanno il 2 gennaio, una volta concluse le gare d’appalto pubbliche.

L’esecutivo ha riassegnato circa 142 milioni di dollari al progetto tramite il decreto 867 e sta cercando i fondi rimanenti. Ravier ha escluso categoricamente qualsiasi coinvolgimento straniero, affermando che non esiste alcun accordo con gli Stati Uniti né alcun tipo di sostegno, e che la base sarà interamente argentina.

Ushuaia si trova a circa 700 chilometri dall’arcipelago, un territorio britannico d’oltremare sulla cui sovranità l’Argentina avanza pretese. Nel referendum del 2013, il 99,8% degli elettori ha scelto di mantenere tale status. L’annuncio rientra nella campagna lanciata dal presidente Javier Milei il 3 settembre. Finora, il Ministero degli Esteri ha avviato procedimenti amministrativi ai sensi della legge 26.659 nei confronti di almeno 60 tra individui e società – senza tuttavia irrogare sanzioni – e il 7 settembre ha depositato una denuncia penale contro cinque aziende legate al progetto Sea Lion presso il tribunale federale presieduto da Julián Ercolini. Nessuna delle accuse è stata dimostrata. L’Argentina aveva già imposto un divieto ventennale a Rockhopper nel 2013 e a Navitas nell’aprile 2022.

Ravier ha inoltre affermato che almeno tre delle maggiori aziende del settore si sono ritirate dal progetto Sea Lion e che il governo di José Antonio Kast, in Cile, si è impegnato a non fornire assistenza logistica alle imbarcazioni britanniche. Nessuna delle due affermazioni ha trovato conferma indipendente.

Luigi Medici

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