ARGENTINA. Kast appoggia Milei sulle Malvinas

Il presidente cileno José Antonio Kast ha formalmente appoggiato la rivendicazione di sovranità dell’Argentina sulle Isole Falkland/Malvinas, la Georgia del Sud, le Isole Sandwich Australi e le aree marittime circostanti durante la sua prima visita di Stato a Buenos Aires, dove ha incontrato il suo omologo Javier Milei alla Casa Rosada.

In un comunicato congiunto diffuso dai due ministeri degli Esteri dopo l’incontro, Kast ha “ribadito il sostegno del governo cileno ai legittimi diritti di sovranità della Repubblica Argentina” sugli arcipelaghi e “ribadito la necessità che i governi di Argentina e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riprendano i negoziati al fine di trovare, il prima possibile, una soluzione pacifica e definitiva alla controversia sulla sovranità, in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e di altri forum regionali e multilaterali”, riporta MercoPress.

Milei ha ringraziato Kast “a nome del governo argentino per il tradizionale sostegno del governo cileno alla questione delle Isole Malvinas”, secondo il testo ufficiale.

La dichiarazione giunge appena quattro giorni dopo che Milei ha presieduto la cerimonia centrale per la Giornata dei Veterani e dei Caduti della Guerra delle Malvinas, il 2 aprile, durante la quale ha ribadito che la controversia “continua a essere riconosciuta dalle Nazioni Unite come una situazione coloniale speciale e particolare” e ha auspicato progressi verso una soluzione attraverso un “dialogo maturo e sincero” con il Regno Unito.

I due presidenti si sono incontrati per oltre novanta minuti nell’ufficio presidenziale insieme ai membri dei rispettivi gabinetti, in un incontro che il comunicato congiunto ha inquadrato in “un’agenda lungimirante basata sulla difesa dei valori condivisi di libertà, democrazia, vita e proprietà e sulla promozione della crescita economica”.

“Questo è un momento storico per raggiungere una maggiore integrazione tra le due nazioni”, ha dichiarato Kast in una conferenza stampa tenutasi successivamente presso l’ambasciata cilena. Il presidente cileno ha evidenziato le opportunità di cooperazione nei settori minerario, energetico, commerciale e turistico, sottolineando come entrambi i paesi possano rafforzarsi a vicenda – insieme alla Bolivia – nella lotta alla criminalità organizzata.

Entrambi i governi hanno concordato di promuovere la modernizzazione dei valichi di frontiera e la digitalizzazione delle procedure di controllo, nonché meccanismi per intensificare la condivisione di informazioni di intelligence in materia di sicurezza e lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

L’estradizione dell’ex guerrigliero cileno Galvarino Apablaza, accusato di essere la mente dell’assassinio del senatore Jaime Guzmán nel 1991, è stata al centro dei colloqui. Il ministro degli Esteri cileno Francisco Pérez Mackenna ha ringraziato il suo omologo argentino Pablo Quirno per “gli sforzi profusi e il supporto fornito” nel processo di estradizione.

Kast ha osservato che l’amministrazione Milei ha fatto “molto di più rispetto agli anni precedenti” sul caso. Milei ha firmato il decreto di estradizione l’11 marzo, lo stesso giorno in cui ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Kast a Santiago. Tuttavia, quando l’Interpol e le autorità giudiziarie argentine hanno fatto irruzione nell’abitazione di Apablaza nel sobborgo di Moreno, a Buenos Aires, giovedì scorso, l’ex guerrigliero non è stato trovato e rimane latitante.

“Prima o poi, il latitante Apablaza dovrà rispondere davanti alla giustizia”, ​​ha dichiarato Kast, esortando “ogni argentino” in possesso di informazioni sul suo luogo di residenza a farsi avanti. L’avvocato di Apablaza, Rodolfo Yanzón, ha presentato un ricorso al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, chiedendo un intervento immediato per fermare il procedimento, sostenendo che lo status di rifugiato del suo assistito rimane valido fino a una risoluzione definitiva da parte dei tribunali, come riportato dall’AFP.

La visita, che si è svolta secondo la tradizione diplomatica cilena di scegliere l’Argentina come prima destinazione internazionale di un nuovo presidente, è stata interrotta da una forte tempesta che ha costretto alla cancellazione della prevista cerimonia di deposizione di una corona di fiori in Plaza San Martín. La delegazione cilena è rientrata a Santiago dopo la conferenza stampa in ambasciata.

Tommaso Dal Passo

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