ARGENTINA. Il ravvicinamento con Londra, idea di Trump, sulle Malvinas scatena l’Opposizione kirchneriana 

Una rivelazione recente del britannico The Economist, svelerebbe un dialogo militare segreto tra Argentina e Regno Unito, con il sostegno dell’amministrazione del presidente Trump, che potrebbe portare a un ammorbidimento delle rivendicazioni argentine del presidente Javier Milei sulle isole Falkland/Malvinas in cambio del supporto militare della NATO.

La notizia ha scatenato l’opposizione argentina che ha fatto una siete di mozioni parlamentari a riguardo al Congresso argentino, riporta MercoPress.

Roxana Monzón, membro della Camera dei Rappresentanti, appartenente al principale partito di opposizione guidato dall’ex presidente Cristina Fernández, Unione per la Patria, ha chiesto all’esecutivo di riferire sulla presunta esistenza di negoziati con Stati Uniti e Regno Unito, che potrebbero portare a un atteggiamento più flessibile da parte dell’Argentina nei confronti della controversia Falkland/Malvinas, in cambio di supporto logistico e bellico all’Argentina da parte della NATO.

L’interrogazione è rivolta al ministro della Difesa Luis Petri e al ministro degli Esteri Gerardo Werthein. Nell’interrogazione si legge: “un trattato di tali caratteristiche non solo richiede l’approvazione del Congresso argentino, data la sua capacità di condizionare la politica estera del Paese, ma anche, soprattutto, perché rappresenterebbe un’alleanza politica e militare con un Paese che dal 1833 occupa illegalmente le nostre Isole Malvinas”, si legge nella richiesta di informazioni.

La deputata Roxana Monzon ha avvertito che tali accordi rispondono “a posizioni dogmatiche e non all’interesse nazionale”, e ha sottolineato che l’allineamento con gli Stati Uniti è motivato da “preoccupazioni geopolitiche in Antartide e nel Sud Atlantico, data l’avanzata di altre potenze globali nella regione (…) In caso di accordo, questo includerebbe il vicino Cile e darebbe all’Argentina accesso ad armi occidentali, mentre il Regno Unito otterrebbe l’accettazione da parte dell’Argentina del ruolo di Londra nel Sud Atlantico”.

Monzon insiste sul fatto che “la causa delle Malvinas è un obiettivo permanente e incrollabile di tutto il popolo argentino”, ricordando le Disposizioni Transitorie della Costituzione argentina relative alle Falkland.

Infine, il parlamentare dell’opposizione ha chiesto all’Esecutivo di fornire alla Camera tutte le spiegazioni sulla situazione e ha invitato gli altri gruppi politici ad unirsi alla richiesta: “un’alleanza di queste caratteristiche con il Regno Unito e la NATO è incomprensibile per tutti noi, impegnati a difendere la sovranità delle nostre isole usurpate”.

Inoltre, il governatore della provincia della Terra del Fuoco, Gustavo Melella, ha inviato lettere alle ambasciate argentine in Corea del Sud, Spagna e Cina, avvertendo tali governi delle conseguenze per lo sfruttamento delle risorse naturali nelle acque circostanti le Isole Malvinas, perché, secondo la legge argentina, la provincia della Terra del Fuoco comprende anche le Falkland e altre isole dell’Atlantico meridionale.

Nelle lettere inviate da Melella e dal suo segretario per le Malvinas, l’Atlantico meridionale e gli Affari Internazionali, Andrés Dachary, le aziende e le imbarcazioni dei suddetti governi saranno soggette a sanzioni in caso di pesca illegale nelle acque delle Malvinas, “che rientrano nella nostra giurisdizione provinciale”.

Dachary ha aggiunto che, grazie a un recente accordo firmato con la Guardia Costiera argentina, “ora abbiamo la capacità di monitorare le azioni in tempo reale e quindi di tracciare le attività dei pescherecci nelle nostre acque giurisdizionali”.

Il governatore Melella è uno dei pochissimi governi provinciali rimasti relativamente fedeli al gruppo Kirchner, ora all’opposizione, e che è stato duramente colpito da misure fiscali, e quindi la carta delle Falkland è sempre sul tavolo.

Tuttavia, nella lettera indirizzata a Pechino, l’argentino sottolinea che le imbarcazioni avvistate a pescare nelle acque delle Falkland “appartengono alla provincia ribelle di Taiwan”, nel chiaro tentativo di assecondare la politica della “Cina unica” e di non screditare uno dei principali partner commerciali dell’Argentina.

Tuttavia, va anche sottolineato che, da quando Milei ha nominato Werthein come nuovo ministro degli Esteri, contrariamente all’iniziale riavvicinamento di Diana Mondino con David Lammy, il ministro attualmente ha nel suo team alcuni esponenti della linea dura degli anni passati e a quanto pare sta tergiversando su alcuni accordi precedenti raggiunti da Mondino e Lammy.

Lucia Giannini

