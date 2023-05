ARGENTINA. Gli esportatori di litio annunciano un’enorme fusione

I due unici esportatori di litio dell’Argentina, Allkem (Australia) e Livent (LTHM), hanno annunciato una fusione multimiliardaria. Le società che operano a Catamarca e Jujuy lanceranno una nuova società del valore di 10,6 miliardi di dollari.

“Viene creato un produttore leader a livello mondiale di prodotti chimici al litio, con un fatturato pro forma combinato per il 2022 di circa 1,9 miliardi di dollari USA e un EBITDA rettificato di circa 1,2 miliardi di dollari”, hanno affermato le società nell’annunciare l’accordo. Secondo le società, la nuova valutazione della società combinata, a seguito della fusione di tutte le sue azioni, sarà di 10,6 miliardi di dollari, riporta MercoPress.

“La transazione dovrebbe essere finalizzata entro la fine del 2023 e, al termine della fusione tra pari, gli azionisti di Allkem deterranno circa il 56% e gli azionisti di Livent deterranno circa il 44% di ‘NewCo'”, hanno riferito Alkem e Livent.

La società risultante dalla fusione mirerà a raggiungere una capacità produttiva annua di circa 250 chilotonnellate di carbonato di litio equivalente (LCE) entro il 2027.

Livent ha affermato che la scala critica dell’azienda e le capacità globali sono immediatamente aumentate dall’accordo, “rafforzando la capacità di servire i clienti con una supply chain più resiliente”.

Le società evidenziano “il portafoglio geograficamente adiacente di attività di alta qualità e a basso costo in Argentina e Canada, che crea opportunità per accelerare e ridurre i rischi nello sviluppo di una solida pipeline di interessanti progetti di crescita”. La fusione prevede “significative sinergie operative previste di circa 125 milioni di dollari all’anno (al lordo delle imposte) e risparmi di capitale non ricorrenti di circa 200 milioni di dollari”.

Allkem nasce nel 2021 dalla fusione di Orocobre e Galaxy Resources. L’azienda gestisce l’Olaroz Salt Flat a Jujuy, che è operativo dal 2018.

Livent gestisce il progetto Fenix nel Salar de Hombre Muerto di Catamarca, operativo dal 1998.

