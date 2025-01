ARGENTINA. Filo spinato al confine con la Bolivia

Le autorità della provincia argentina di Salta hanno indetto gare d’appalto per costruire una “recinzione perimetrale” lunga 200 metri e alta 2,5 metri al confine con la Bolivia lungo il fiume Bermejo tra il terminal degli autobus di Aguas Blancas e il posto di blocco dell’immigrazione, in una mossa per impedire agli immigrati irregolari e alla droga di entrare nel paese.

La misura è stata inquadrata nelle cosiddette iniziative “Confini blindati” e “Piano Güemes” intraprese dal ministro della sicurezza Patricia Bullrich. La mossa comporterebbe anche il dispiegamento di 310 soldati in aree “critiche” come il fiume Bermejo e la Strada nazionale 34, nota come “rotta della droga”, riporta MercoPress.

Il ministero degli Esteri della Bolivia ha affermato che le questioni di confine dovrebbero essere gestite tra governi attraverso un “dialogo bilaterale” e ha insistito sul fatto che “qualsiasi misura unilaterale potrebbe influire sul buon vicinato e sulla coesistenza pacifica tra popoli fratelli”.

“Sul versante boliviano sono stati istituiti rigidi controlli, ma sul versante argentino non c’era una chiara delimitazione”, ha detto a El Tribuno di Salta Virginia Cornejo, direttrice della sorveglianza e del controllo delle frontiere presso il ministero della Sicurezza argentino. L’idea è quella di impedire alle persone di passare attraverso luoghi non controllati durante le pluviali, hanno spiegato anche le autorità di Aguas Blancas. Il luogo è noto per la sua permeabilità al traffico di droga.

Il mese scorso, un venditore ambulante è stato ucciso in uno scontro con la Guardia di frontiera argentina, Gendarmeria Nacional, in un incidente poco chiaro in cui sono stati sequestrati circa 51 chili di cocaina.

“A Oran-Aguas Blancas, violenti trafficanti di droga hanno attaccato la Gendarmeria perché non sopportavano il fatto che i loro affari fossero finiti. Volevano far passare le spedizioni illegali attraverso passaggi clandestini e, quando sono stati intercettati, hanno risposto. Ma era chiaro: non passerà un solo grammo di droga attraverso i nostri confini”, scrisse Bullrich sui social media all’epoca.

All’inizio di dicembre 2024, Bullrich e il governatore di Salta Gustavo Sáenz hanno lanciato il Plan Güemes per contrastare il traffico di droga ad Aguas Blancas. L’iniziativa includeva unità della Guardia costiera nazionale, Prefectura Naval, che pattugliavano il fiume Bermejo, in modo da non lasciare il paese vicino come l’unico con una presenza armata nella zona, ha sottolineato Bullrich.

“Per la prima volta avremo autorità sul fiume e non saranno solo i nostri vicini boliviani a determinare il corso del fiume, ma sarà anche la PNA, la nostra autorità di polizia nei nostri fiumi, nei nostri laghi e nei nostri mari”, ha anche affermato.

Aguas Blancas nel dipartimento di Salta di Oran, di fronte alla città boliviana di Bermejo, nel dipartimento di Tarija è “uno dei luoghi più importanti in cui lo Stato argentino, a livello provinciale e nazionale, deve avere una presenza”, ha aggiunto. Le due città sono separate dal corso superiore del fiume Bermejo, che rappresenta un confine naturale tra i due paesi.

La gente di Salta “recupererà le proprie strade e i propri confini perché il traffico di droga, il terrore e le strade prese in consegna dalle bande criminali non avranno più posto in questa regione”, ha sottolineato anche Bullrich.

Il piano Güemes consiste in una forza federale di 310 uomini schierata in aree critiche, con una presenza intensiva in punti strategici come il fiume Bermejo e la Strada Nazionale 34, nota anche come “Strada della droga”. Il piano prevede sforzi congiunti tra le forze federali e provinciali, oltre alla magistratura e agli uffici del pubblico ministero per i reati di droga e il riciclaggio di denaro.

Il confine dell’Argentina con la Bolivia è diventato una zona porosa con i residenti che fanno acquisti in Bolivia, dove i prodotti sono significativamente meno costosi. Ma la recente inondazione del fiume Bermejo dopo le forti piogge nel suo bacino superiore ha portato alla sospensione dell’attraversamento su chiatte e gommoni, poiché le code hanno raggiunto i 5 chilometri per attraversare i percorsi legali.

Maddalena Ingrao

