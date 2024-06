ARGENTINA. Buenos Aires sospende la pesca dei calamari

L’industria dei calamari in Argentina è rimasta sorpresa ed è in attesa da quando il Consiglio federale della pesca, CFP, ha temporaneamente ordinato di riportare nei porti tutti i jigger (pescherecci), in base a un rapporto dell’Inidep, in cui il centro di ricerca di Mar del Plata ha scoperto un’assenza di calamari giovani e piccoli nella biomassa della zona.

La situazione è talmente grave che è molto probabile che il Cfp, nel corso di una riunione prevista nei prossimi giorni, possa considerare definitivamente conclusa la stagione dei calamari dell’Illex Argentinius per questa stagione, riporta MercoPress.

Tuttavia l’industria dei calamari sostiene che durante la stessa stagione di un anno fa, le catture migliori avvenivano nei mesi di maggio e giugno, ma quest’anno la ricerca mostra una sorprendente diversità nelle dimensioni dei cefalopodi.

In effetti, nel corso del 2023 si è ripreso un inizio difficile con le catture a nord del parallelo 42, e successivamente alla fine di maggio con alcune delle catture più grandi, alcune delle migliori dal 2014.

Ma sorprendentemente, le ricerche di questa stagione hanno mostrato una scarsità di calamari piccoli e giovani, taglia S e SS, mentre le catture, abbondanti di calamari taglia M e L, sono svanite alla fine di maggio, nonostante una stagione iniziale promettente. Inoltre, con l’apertura delle zone di pesca settentrionali, le catture sono scese a poche tonnellate al giorno, insufficienti a giustificare il carburante e altri costi.

Da qui la sospensione temporanea della stagione con la possibilità di una nuova crociera di ricerca per verificare eventuali banchi di calamari più al largo, ma l’industria argentina ritiene che il risultato più probabile sia la chiusura definitiva della stagione in corso.

Finora, in attesa di alcuni dati relativi a giugno, la cattura attuale è di circa, non ufficiale, 136.000 tonnellate, ovvero il 10% rispetto alle 153.268 tonnellate dell’anno scorso, ma con alcuni punti positivi. La flotta di jigger ha ridotto le catture del 34% e la flotta da pesca industriale ha aumentato le catture del 14%.

Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2024 finora le vendite all’estero hanno raggiunto 121.436 tonnellate (90% delle catture), con un aumento del 106% rispetto all’anno precedente. I mercati principali, Cina, Corea del Sud, Singapore, Spagna e Tailandia, che costituiscono il 65% del totale esportazioni.

Infine il sito Pescare sottolinea che la Camera dei jiggers argentini ha firmato un accordo per la certificazione del calamaro Illex Argentinus nelle mostre internazionali, “che dovrebbe aiutare i produttori ad accedere a mercati più esigenti e competitivi, con un impatto sui prezzi dei la produzione e i volumi”.

Maddalena Ingrao

