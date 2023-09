ARGENTINA. Buenos Aires scommette sulla produzione di gas

Il governo argentino si sta concentrando sull’incremento delle esportazioni di gas naturale man mano che aumenta la produzione nel giacimento di shale gas di Vaca Muerta, con il primo obiettivo di fermare le importazioni di gas entro il 2024 o 2025, tranne nei periodi di elevata domanda invernale, ha annunciato la segretaria di Stato all’Energia, Flavia Royon.

La costruzione di un nuovo gasdotto di grande capacità da Vaca Muerta, nella provincia di Neuquen, sta alimentando questo potenziale di esportazione, ha affermato durante il Vertice sull’energia a Buenos Aires, organizzato da El Cronista.

Il gasdotto, intitolato all’ex presidente Néstor Kirchner, ha iniziato le operazioni a luglio con una capacità di 11 milioni di metri cubi/giorno, quando è stata completata la prima sezione, da Vaca Muerta alla provincia di Buenos Aires. L’aggiunta di impianti di compressione aumenterà la capacità a 22 milioni di metri cubi/giorno entro ottobre o novembre, mentre la piena capacità di 40 milioni di metri cubi/giorno dovrebbe essere raggiunta entro la seconda metà del 2024, con mesi di anticipo rispetto al previsto.

Allo stesso modo, con la reversione di un gasdotto settentrionale che porterà il gas Vaca Muerta dalla Patagonia al nord dell’Argentina, il paese amplierà la distribuzione del gas di scisto nel paese, ha detto Royon, ripresa da MercoPress.

«L’Argentina non avrà bisogno di importare GNL o gas dalla Bolivia» grazie alla capacità aggiuntiva di asporto di Vaca Muerta, ha affermato Royon. «Saremo auto-approvvigionati».

L’Argentina ha guidato il progetto del gasdotto per ridurre le importazioni di gas e alternative liquide come diesel e olio combustibile, che hanno rappresentato il principale drenaggio delle riserve valutarie internazionali nel paese a corto di liquidità. Lo sforzo sembra funzionare. L’Argentina ha registrato un deficit energetico di 4,4 miliardi di dollari l’anno scorso, che grazie all’aumento delle esportazioni e alla diminuzione delle importazioni dovrebbe portarla a un surplus potenziale di 100 milioni di dollari quest’anno e di 3,7 miliardi di dollari nel 2024, ha detto Royon.

Tuttavia Royon ha affermato che le alternative al gas e ai liquidi verranno comunque importate durante i momenti di picco della domanda invernale per il riscaldamento, o quando la siccità esaurisce le riserve di energia idroelettrica. Ma queste importazioni non saranno una routine, ha aggiunto.

«L’Argentina non avrà bisogno di fare grandi acquisti di GNL», ha detto Royon. «Con questi progetti infrastrutturali in corso, la sostituzione delle importazioni diventerà una realtà per l’Argentina».

Il motore di tutto ciò è Vaca Muerta, uno dei più grandi giacimenti di scisto del mondo. In fase di sviluppo da solo un decennio, sta già producendo il 50% dei 140 milioni di metri cubi/giorno di gas del paese, la maggior parte nella provincia di Neuquén. Il governo di quella provincia ha stimato che la sua produzione di gas, guidata da Vaca Muerta, raggiungerà i 140 milioni di metri cubi/giorno nel 2030, rispetto ai 91,4 milioni di metri cubi/giorno di luglio. L’Argentina prevede che la produzione totale di gas del paese raggiungerà i 174 milioni di metri cubi/giorno entro il 2030.

Ciò porterà la produzione di gas al di sopra della media annua di 140 milioni, ma ancora al di sotto dei 200 milioni di metri cubi/giorno della domanda invernale di picco.

Il potenziale di crescita sta alimentando lo sviluppo di progetti e leggi per l’esportazione del gas, inizialmente attraverso i gasdotti esistenti verso Brasile, Cile e Uruguay, e poi nella sua forma liquefatta verso il mercato globale.

«Con Vaca Muerta stiamo pensando a qualcosa di molto più ambizioso per l’Argentina, che fornirà gas ben oltre i nostri mercati nazionali e regionali», ha affermato Royon. «L’Argentina ha un’opportunità straordinaria con Vaca Muerta».

All’inizio di quest’anno, l’Argentina ha presentato al Congresso un disegno di legge che prevede agevolazioni fiscali e altri incentivi fiscali alle aziende per lo sviluppo di capacità di liquefazione.

Almeno tre progetti sono in fase di fattibilità per costruire terminali di liquefazione per l’esportazione del gas. Il più avanzato è un potenziale progetto da 10 miliardi di dollari da parte della YPF argentina, sostenuta dallo stato, e della Petronas malese, che hanno riservato un terreno per il progetto nel porto di Bahía Blanca, nella provincia meridionale di Buenos Aires. Il terminale verrebbe alimentato da un nuovo gasdotto con una capacità di circa 90 milioni di metri cubi/giorno per esportare più di 25 milioni di tonnellate/anno di GNL, con un investimento che aumenterà fino a 40 milioni di dollari.

Royon ha affermato che l’Argentina è nella posizione di trarre vantaggio dalla crescente domanda globale di gas nella transizione energetica verso emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. «Abbiamo una finestra di opportunità per il GNL», ha affermato. «Vaca Muerta ha ciò che serve per poterne approfittare.»

Lucia Giannini